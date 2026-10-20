Conseil fédéral: le conseiller national Pascal Schmid pas candidat

Le conseiller national thurgovien Pascal Schmid ne se porte pas candidat au Conseil fédéral. Le responsable de l'asile à l'UDC, souvent considéré par les médias comme le "favori" de Christoph Blocher, veut se concentrer sur sa candidature au Conseil des Etats. Le Soleurois Christian Imark renonce aussi.

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Qui se porte candidat, qui réfléchit encore – et qui se retire de la course

Tobias Bruggmann , Ruedi Studer , Sven Altermatt , Simone Steiner , Lucien Fluri et Joschka Schaffner

Il faut se demander si c'est le bon moment, a expliqué Pascal Schmid mardi dans une interview avec les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Et ce n'est pas le cas, a ajouté le Thurgovien de 50 ans à Keystone-ATS.

La fonction de conseiller fédéral bouleverse complètement la vie, a ajouté Pacal Schmid, en soulignant qu'il s'est mis à son compte il y a cinq ans en tant qu'associé dans un cabinet d'avocats. "Cette activité est très importante pour moi, elle me permet d'être proche des gens", a-t-il expliqué.

M. Schmid a pris sa décision après une analyse approfondie et des discussions "avec de nombreuses personnes, à différents niveaux et au sein de diverses instances". Le conseiller national a affiché ses ambitions pour succéder au sénateur thurgovien Jakob Stark, qui ne se représente pas l'année prochaine, après huit ans passés à la Chambre des cantons.

Décision le 9 décembre

Avant lui, Christian Imark a lui aussi renoncé à se présenter pour tenter de succéder à Guy Parmelin. Confirmant à Keystone-ATS une information de la radio-télévision alémanique SRF, le conseiller national soleurois, âgé de 44 ans, a justifié sa décision par des raisons familiales: il estime que ses deux jeunes fils ont encore besoin de leur père.

Les Chambres fédérales doivent élire le 9 décembre le successeur ou la successeure de Guy Parmelin au Conseil fédéral. A ce jour, seule la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, vice-présidente de l'UDC Suisse, a fait acte de candidature.

Beaucoup estiment que le moment est venu d’avoir une première conseillère fédérale issue de l’UDC. Les intéressés ont jusqu'à vendredi midi pour sortir du bois.