Des irrégularités lors des élections du 8 mars à Guin, à Fribourg, font l’objet d’une enquête. Le préfet de la Singine a transmis le dossier au Ministère public pour examen.

La Préfecture de la Singine fait état d'un soupçon d’irrégularités lors de l’élection au Conseil général de Guin (FR) dimanche dernier. Les conséquences de ces constatations sur les résultats du scrutin sont en cours d’évaluation.

A la suite de la communication par le bureau électoral de la découverte de plusieurs dizaines de listes électorales présentant des écritures manuscrites très similaires lors de l’élection au Conseil général de la commune de Guin, la Préfecture de la Singine a transmis ce signalement au Ministère public, a indiqué mercredi cette dernière.

Le préfet de la Singine Manfred Raemy a décidé de transmettre le dossier, en raison d’une «suspicion de captation de suffrages, au sens de l’article 282bis du Code pénal».