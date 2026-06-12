Le Conseil fédéral veut rendre obligatoire l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire. Un projet de loi est en consultation pour éviter une remise en cause du compromis linguistique de 2004.

Le Conseil fédéral ne laissera pas la Suisse allemande lâcher le français

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ATS Agence télégraphique suisse

L'enseignement d'une deuxième langue nationale au niveau primaire devrait être obligatoire. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi un projet de loi en ce sens. Il ne s’appliquerait que si les cantons abandonnent le compromis sur les langues de 2004.

Le Conseil fédéral est «préoccupé» par la décision de certains cantons alémaniques de reporter l'enseignement de la deuxième langue nationale au niveau secondaire. Une telle décision «met en péril l'harmonisation de l'enseignement et la cohésion nationale».

Deux variantes possibles

Le gouvernement propose deux variantes. La première veut inscrire dans la loi sur les langues l'apprentissage de deux langues étrangères au primaire, soit une langue nationale et l'anglais, comme le prévoit le système HarmoS.

La deuxième prévoit d'inscrire une exigence minimale dans la loi sur les langues. Soit l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire et jusqu'à la fin du niveau secondaire I.