Le Conseil fédéral s'inquiète
Une loi pour sauver le français dans les écoles alémaniques!

Le Conseil fédéral s'inquiète de l'abandon du français au primaire dans certains cantons alémaniques. Une loi pourrait obliger les cantons à enseigner une deuxième langue nationale dès le primaire.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Écouter
Un projet de loi veut protéger l'enseignement du français à l'école.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

De plus en plus de cantons de Suisse alémanique souhaitent abolir l'enseignement du français au primaire. La ministre de l'Intérieur, Élisabeth Baume-Schneider, a déclaré ce mois-ci, dans une interview, qu'elle prenait cette évolution «très au sérieux». Le La conseillère fédéral prouve aujourd'hui qu'elle est sérieuse et entend endiguer cette évolution.

Les cantons pourraient être obligés à continuer d’enseigner une deuxième langue nationale au niveau primaire. Berne veut élaborer un projet de loi en ce sens. Cette réglementation ne s’appliquerait qu'en cas d’abandon du compromis sur les langues de 2004. L'abandon du français à l'école primaire «met en péril l'harmonisation de l'enseignement et la cohésion nationale».

Une loi en préparation

Le gouvernement a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) d'élaborer un projet de loi. Il veut préciser la place des langues nationales dans l'enseignement, tout en tenant compte des compétences cantonales en matière d'enseignement et des différences entre les régions linguistiques.

Avec ce projet, qui devra être mis en consultation, le Conseil fédéral se prépare «à un éventuel échec de l'harmonisation de l'enseignement des langues», décidée dans le cadre du concordat HarmoS.

