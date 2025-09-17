Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Le parlement de Saint-Gall vote pour repousser l'enseignement du français à l'école secondaire, suivant l'exemple de Zurich. Cette décision, soutenue par tous les groupes politiques, contredit le concordat HarmoS et pourrait créer des tensions avec la Suisse romande.

Après le parlement zurichois, il y a deux semaines, le législatif cantonal st-gallois a approuvé, à son tour, une motion similaire demandant le renvoi de l'enseignement du français à l'école secondaire (photo symbolique). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Après le parlement zurichois, les députés st-gallois veulent, eux aussi, repousser l'enseignement du français à l'école secondaire. Tous les groupes du législatif cantonal ont soutenu une motion en ce sens, qui contredit le concordat d'harmonisation scolaire HarmoS.

L'enseignement d'une deuxième langue nationale à l'école primaire constitue une charge supplémentaire pour les élèves, sans avantage prouvé à long terme, peut-on lire dans la motion adoptée mercredi par le parlement st-gallois. Les groupes de l'UDC, du PLR, du Centre (PEV inclus) et du centre-gauche (PS, Vert-e-s et Vert'libéraux) sont à l'origine de ce texte voté par 88 voix contre 24 et une abstention.

Il faut renforcer les compétences de base à l'école, ont invoqué des députés. Il ne s'agit pas de supprimer l'enseignement du français, mais de le renvoyer de deux ans, de la 5e année primaire à la première année secondaire. Des députés minoritaires ont mis en garde, en vain, contre le risque de «brusquer» la Suisse romande. L'exécutif doit présenter désormais une modification de loi.