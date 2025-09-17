DE
Après le parlement zurichois
Saint-Gall veut aussi reléguer le français à l'école secondaire

Le parlement de Saint-Gall vote pour repousser l'enseignement du français à l'école secondaire, suivant l'exemple de Zurich. Cette décision, soutenue par tous les groupes politiques, contredit le concordat HarmoS et pourrait créer des tensions avec la Suisse romande.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Après le parlement zurichois, il y a deux semaines, le législatif cantonal st-gallois a approuvé, à son tour, une motion similaire demandant le renvoi de l'enseignement du français à l'école secondaire (photo symbolique).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après le parlement zurichois, les députés st-gallois veulent, eux aussi, repousser l'enseignement du français à l'école secondaire. Tous les groupes du législatif cantonal ont soutenu une motion en ce sens, qui contredit le concordat d'harmonisation scolaire HarmoS.

L'enseignement d'une deuxième langue nationale à l'école primaire constitue une charge supplémentaire pour les élèves, sans avantage prouvé à long terme, peut-on lire dans la motion adoptée mercredi par le parlement st-gallois. Les groupes de l'UDC, du PLR, du Centre (PEV inclus) et du centre-gauche (PS, Vert-e-s et Vert'libéraux) sont à l'origine de ce texte voté par 88 voix contre 24 et une abstention.

Il faut renforcer les compétences de base à l'école, ont invoqué des députés. Il ne s'agit pas de supprimer l'enseignement du français, mais de le renvoyer de deux ans, de la 5e année primaire à la première année secondaire. Des députés minoritaires ont mis en garde, en vain, contre le risque de «brusquer» la Suisse romande. L'exécutif doit présenter désormais une modification de loi.

