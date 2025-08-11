Dimanche soir, des jeunes auraient fait exploser une poubelle dans la cour de récréation d'une école d'une commune argovienne. Une enquête est en cours.

1/6 La poubelle de la cour de récréation a été dynamitée. Photo: Lectrice reporter

Janine Enderli et Marian Nadler

Une poubelle complètement démolie, des traces de fumée dans l'enceinte de l'école et une mère bouleversée: dimanche soir, des scènes inquiétantes se sont produites à l'école Seefeld de Spreitenbach, en Argovie.

Comme le décrit une lectrice reporter, un groupe de jeunes motocyclistes aurait fait exploser une poubelle dans la cour de récréation. «Ils ont traversé la cour d'école à toute vitesse avec leurs vélomoteurs», raconte-t-elle. Selon la lectrice, les auteurs seraient âgés entre 13 et 14 ans. Une vidéo montre la poubelle entièrement détruite. Des morceaux de métal jonchent le sol et des policiers sont déployés sur place.

Une fille touchée, sa mère bouleversée

Après la détonation, une fille présente sur les lieux a subi un choc. Elle se plaint d'une sensation de pression dans l'oreille. «Elle doit aller voir un médecin», déclare la mère, bouleversée, à Blick. «Que quelque chose comme ça arrive en Suisse», déplore-t-elle, en secouant la tête. «Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Quelqu'un va venir à l'école et mettre une bombe? Faut-il vraiment en arriver là?» Selon elle, ce n'est pas le premier incident de ce genre qui s'est déroulé dans la commune. Dans une interview avec Blick, la mère dit même vouloir déménager.

Selon elle, les jeunes n'ont montré aucun respect, même envers la police. «Ils leur ont simplement adressé des doigts d'honneur. Ils ont l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent.» Pour la femme, une chose est sûre: il faut agir. «Sinon, c'est vraiment le bordel.» Elle a dorénavant «une peur bleue» d'envoyer sa fille à l'école.

La police confirme les faits

Interrogée, la police cantonale argovienne confirme que des dégradations matérielles ont eu lieu dimanche soir à l'école. «Une poubelle a été endommagée», a déclaré un porte-parole. L'enquête étant en cours, la police ne peut pas donner d'autres informations concernant les blessés pour le moment. De son côté, la direction de l'école de Seefeld renvoie vers la police.