Une tragédie a frappé une école publique dans l'ouest de l'Inde. Au moins sept enfants sont morts et 26 blessés dans l'effondrement d'un bâtiment scolaire au Rajasthan. Les autorités enquêtent sur les causes de l'incident.

Plus de 25 blessés

Une soixantaine de personnes se trouvaient dans l'établissement lorsque son toit s'est effondré (image symbolique). Photo: IMAGO/Hindustan Times

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins sept enfants ont été tués et 26 blessés vendredi matin dans l'effondrement d'une partie d'une école publique dans l'ouest de l'Inde, a indiqué la police locale. L'accident s'est produit alors que les élèves étaient en classe, d'après Nand Kishore, un responsable de la police de l'Etat du Rajasthan.

Une soixantaine d'élèves, d'enseignants et membres du personnel se trouvaient dans l'établissement scolaire quand une partie du toit et du bâtiment s'est effondrée, ont rapporté les médias locaux.

L'état du bâtiment déjà pointé du doigt

Des villageois se sont précipités sur le site de l'accident pour porter secours aux victimes qui ont été transportées vers des établissements médicaux, dans le district de Jhalawar, à environ 322 kilomètres de Jaipur, la capitale de l'Etat du Rajasthan.

Citant des sources anonymes, des médias ont affirmé que des habitants s'étaient plaints, ces derniers mois, de l'état du bâtiment scolaire. La région a aussi été affectée par de fortes pluies ces derniers jours.

«Accident tragique»

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié cet accident de «tragique et profondément triste» dans un communiqué publié sur X. «Mes pensées vont aux élèves touchés et à leurs familles», a ajouté le chef de l'exécutif dans un communiqué, affirmant que «les autorités portent assistance aux personnes touchées».

Le ministre de l'Education du Rajasthan, Madan Dilawar, a annoncé l'ouverture d'une «enquête de haut niveau pour déterminer les causes de cet incident». Il a indiqué que les autorités locales «prendront des dispositions pour prendre en charge» les élèves blessés.

Absence de financement

Les écoles publiques en Inde font face à des pénuries chroniques de financement. Parents et élèves se plaignent de l'état de délabrement de nombreux établissements scolaires, d'un manque d'enseignants et d'équipements de base tels que des toilettes et l'eau potable.

Depuis quelques années, les conditions se sont améliorées dans les zones urbaines mais les évolutions dans les zones rurales restent lentes.