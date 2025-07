Au moins 33 personnes ont péri et des dizaines ont été blessées par la foudre lors d'orages violents dans l'Etat du Bihar, en Inde. La plupart des victimes travaillaient dans les champs, selon les autorités locales.

a foudre frappe le ciel gris pendant la mousson à Patna, le 16 juillet 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins 33 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par la foudre lors de violents orages survenus ces deux derniers jours dans l'Etat du Bihar, dans le nord-est de l'Inde, a-t-on appris vendredi auprès des autorités.

La plupart des victimes ont été foudroyées alors qu'elles travaillaient dans les champs, a précisé à l'AFP le chef du département local en charge des situations d'urgence, Vijay Kumar Mandal. Selon les autorités du Bihar, la foudre a tué au moins 243 personnes en 2024 et 275 l'année précédente dans cet Etat.

Chaque année, l'est de l'Inde est le théâtre d'inondations massives qui causent des dizaines de morts et le déplacement de centaines de milliers de personnes pendant la période des moussons estivales (juin-septembre). Selon les scientifiques, le réchauffement de la planète accroit la violence et la fréquence de ces épisodes climatiques.