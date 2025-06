Les victimes sont une sexagénaire, son mari et son beau-frère. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Trois alpinistes expérimentés ont été tués lors d'un violent et soudain orage dans les montagnes du Tyrol dimanche en Autriche, a indiqué la police mardi, un accident «rarissime» selon les secours. «Les trois personnes ont succombé à la foudre» à 2268 mètres d'altitude, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police régionale.

Il s'agit d'une femme de 60 ans accompagnée de son mari du même âge et de son beau-frère de 62 ans, touchés par les intempéries dimanche alors qu'ils se trouvaient au sommet de Mittag (2635 m), au sud de la commune de Flirsch. «En raison d'un changement soudain de météo, le groupe a immédiatement entamé la descente vers 12H30 (10H30 GMT), mais ils ne sont pas revenus» et les proches ont signalé leur disparition, a précisé la police dans un communiqué.

Les corps ont été retrouvés dans la soirée près d'un sentier balisé, à environ 2.268 m d'altitude, par l'équipage de l'hélicoptère de secours déployé dans des conditions difficiles. Ces trois décès ont provoqué de l'émotion dans le pays alpin où les activités en altitude sont prisées, mais ils demeurent «extrêmement rares» selon le responsable des opérations de secours en montagne du Tyrol Gregor Franke, interrogé par l'agence de presse autrichienne APA (Austria Presse Agentur).

Comment réduire les risques au maximum?

Pour éviter les orages qui arrivent plus souvent l'après-midi et le soir, il faut «monter plus tôt et redescendre plus tôt», selon le secouriste, qui conseille l'utilisation d'applications météorologiques mobiles performantes. Si une tempête survient soudainement, il convient de quitter immédiatement les sommets, les crêtes et les terrains exposés et, si possible, de se diriger vers un refuge. Les arbres isolés, les câbles métalliques, les supports de remontées mécaniques et les cours d'eau sont à éviter.

Une femme est également décédée ce week-end à Paris des suites de ses blessures, après avoir été victime de la chute de la branche d'un arbre touché par la foudre. Les évènements météorologiques extrêmes sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines accroît leur ampleur et/ou leur fréquence, peut déplacer leur zone géographique ou encore le moment de l'année où ils surviennent.