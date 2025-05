Chaque année, environ 7000 randonneurs suisses se blessent, le plus souvent au niveau des membres inférieurs et des chevilles. Photo: Getty Images/Image Source

Jana Giger

Ce mercredi 14 mai 2025, c'était la Journée de la randonnée, de quoi nous inciter à faire le plein d'air frais. Mais cette activité n'est pas sans risque: d'après le Bureau de prévention des accidents, chaque année, environ 7000 randonneurs suisses se blessent, le plus souvent au niveau des membres inférieurs et des chevilles.

Il s'agit la plupart du temps de fractures, parfois de blessures aux ligaments ou musculaires. «Il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer un accident et des blessures», explique la spécialiste de la randonnée Patricia Cornali. Responsable de la communication à l'association Suisse Rando, elle est aussi coresponsable de la prévention des accidents.

1 Soyez prévoyants

L'une des erreurs les plus fréquentes est de partir en randonnée sans réfléchir, explique Patricia Cornali. «Vous risquez alors de vous retrouver dans une situation dangereuse.» Afin d'éviter tout problème, mieux vaut planifier son itinéraire et s'informer avant le départ: combien de temps dure la randonnée? Combien de kilomètres dure-t-elle? Quel est le dénivelé à franchir? «Une randonnée de deux heures peut sembler faisable au premier abord, mais si vous passez deux heures à monter, vous risquez d'atteindre rapidement vos limites.»

Une bonne préparation est essentielle, explique Patricia Cornali, responsable de la communication à l'association Suisse Rando. Photo: Pascal Gertschen

Selon l'experte, il faut aussi tenir compte de petits détails, comme les heures d'ouverture des remontées mécaniques. En effet, les révisions se font souvent au printemps et les remontées mécaniques sont donc hors service. «Je sais par expérience que si vous espérez descendre confortablement en télécabine alors qu'il vous reste à parcourir encore 700 mètres de dénivelé à pied, vous pouvez vous retrouver en difficulté», poursuite l'experte.

2 Croyez en vous... mais pas trop

«De nombreux randonneurs surestiment leurs propres capacités et sous-estiment les défis à relever», souligne Patricia Cornali. Selon elle, cette attitude mène bien souvent à des accidents. «Nous constatons régulièrement que beaucoup de randonneurs ne connaissent pas les niveaux de difficulté des trois catégories de chemins de randonnée», ajoute-t-elle. Vous risquez alors de vous retrouver sur un terrain difficile sans y être préparé et vous mettre en danger. Voici donc les trois catégories à connaître.

Les chemins de randonnée (balisés jaune): Ces sentiers sont relativement larges, ils ne sont pas particulièrement difficiles et les passages raides ou les points de chute sont sécurisés. Si vous êtes prudents et attentifs, ces randonnées conviennent presque à n'importe qui.

Les sentiers de montagne (balisés blanc-rouge-blanc): Ces chemins peuvent être raides, étroits ou exposés. Ils mènent souvent vers des terrains impraticables avec des pierres et des racines. Il faut avoir le pied sûr et une bonne condition physique. Assurez-vous aussi de ne pas avoir le vertige.



Les sentiers de randonnée alpine (balisés blanc-bleu-blanc): Ces chemins de randonnée sont encore plus exigeants et réservés aux personnes expérimentées., avec par exemple des passages d'escalade, des champs de neige ou de glace.



3 Equipez-vous correctement

Ce conseil peut sembler banal, mais il n'en est rien. «Les chaussures peuvent faire toute la différence en cas d'urgence. Surtout que les causes d'accident les plus fréquentes sont les glissades ou les trébuchements», explique Patricia Cornali. Selon l'experte, sur les chemins de randonnée balisés en jaune, une bonne paire de chaussures de trekking ou une très bonne paire de chaussure de sport fait généralement l'affaire.

Mais si vous allez sur des chemins de randonnée balisés blanc-rouge-blanc, il vous faut porter des chaussures de randonnée montantes. Elles offrent un bon maintien, soutiennent la cheville et évitent les blessures, essentiel lorsque la concentration et la force diminuent à la fin d'une randonnée et que vous ne voyez peut-être plus très bien où vous posez le pied.

4 Ménagez-vous en descente

Si vous avez tendance à être plus détendu en descente qu'en montée, sachez que vous auriez tort de vous ramollir. En effet, c'est la porte ouverte aux mauvaise chutes: «Nous avons constaté que la descente est particulièrement propice aux accidents», explique l'experte.

La descente n'est pas seulement plus exigeante que la montée, mais elle demande aussi plus de force, de coordination et de concentration. La plupart du temps, elle tombe à la fin de la randonnée, lorsque vos réserves d'énergie sont au plus bas. Vous êtes fatigué ou vous sous-estimez l'effort physique. Selon Patricia Cornali, il est donc d'autant plus important de faire des pauses en descente, de boire et de manger quelque chose et de soulager votre corps.

5 Gardez un œil sur la météo

«Lors de randonnées en montagne, nous recommandons toujours d'emporter une protection contre le soleil et la pluie et de surveiller le ciel en cours de route», précise Patricia Cornali. En montagne, même si les prévisions sont bonnes, le temps peut changer très rapidement.

En cas de signes d'orage, l'experte conseille de se mettre à l'abri assez tôt dans une cabane, dans de grandes grottes ou sous des saillies rocheuses, mais toujours à une distance suffisante de la paroi. «Si vous êtes surpris par un orage en terrain libre, vous devez vous accroupir, serrer les pieds et si possible utiliser le sac à dos comme support isolant.»

En revanche, vous devez absolument éviter les endroits exposés comme les arbres isolés, les lisières de forêt, les pylônes de chemin de fer ou la crête d'une montagne. Tenez-vous aussi à une distance d'au moins deux mètres des autres personnes et des objets métalliques, comme les bâtons de randonnée.