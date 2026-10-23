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Hospitalisée depuis une semaine
Une Suissesse atteinte d’Ebola au Nigeria après un séjour en Ouganda

Le DFAE confirme qu’une Suissesse, épouse d’un employé de l’ambassade suisse à Abuja, est soignée pour Ebola dans une clinique privée au Nigeria. Diagnostiquée le 20 octobre, elle aurait été contaminée en Ouganda.
Publié: il y a 10 minutes
Une Suissesse a contracté le virus Ebola au Nigeria.
Photo: AP Photo/Andrew Kasuku
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ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse a contracté le virus Ebola au Nigeria. Il s'agit de l'épouse d'un collaborateur suisse de l'ambassade à Abuja, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), revenant sur une information de Reuters.

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La femme se trouve dans une clinique privée de la capitale nigériane, où elle est soignée depuis environ une semaine en raison de symptômes. Le diagnostic a été posé le 20 octobre. Elle aurait été contaminée lors d'un voyage en Ouganda il y a environ deux semaines.

Son mari est en isolement, mais ne présente aucun symptôme selon le DFAE. Le couple ne s'est pas rendu en République démocratique du Congo (RDC).

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