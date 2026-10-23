Le DFAE confirme qu’une Suissesse, épouse d’un employé de l’ambassade suisse à Abuja, est soignée pour Ebola dans une clinique privée au Nigeria. Diagnostiquée le 20 octobre, elle aurait été contaminée en Ouganda.

Une Suissesse atteinte d’Ebola au Nigeria après un séjour en Ouganda

Une Suissesse atteinte d’Ebola au Nigeria après un séjour en Ouganda

ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse a contracté le virus Ebola au Nigeria. Il s'agit de l'épouse d'un collaborateur suisse de l'ambassade à Abuja, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), revenant sur une information de Reuters.

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La femme se trouve dans une clinique privée de la capitale nigériane, où elle est soignée depuis environ une semaine en raison de symptômes. Le diagnostic a été posé le 20 octobre. Elle aurait été contaminée lors d'un voyage en Ouganda il y a environ deux semaines.

Son mari est en isolement, mais ne présente aucun symptôme selon le DFAE. Le couple ne s'est pas rendu en République démocratique du Congo (RDC).