L’épidémie d’Ebola en RDC a dépassé les 4000 morts pour plus de 8000 cas confirmés, selon les autorités. Déclarée mi-mai avec retard, cette 17e flambée est la pire de l’histoire du pays.

L'épidémie d'Ebola au Congo franchit le cap des 4000 morts

L'épidémie d'Ebola au Congo franchit le cap des 4000 morts

AFP Agence France-Presse

L'épidémie d'Ebola a fait plus de 4000 morts, sur plus de 8000 cas confirmés, en République démocratique du Congo (RDC), pays qui fait face à la pire flambée de son histoire, d'après les données diffusées vendredi par les autorités congolaises.

La RDC a déclaré mi-mai, avec plusieurs semaines de retard, sa 17e épidémie due au virus Ebola, qui progresse dans des régions troublées où de nouveaux affrontements armés et des violences ont entravé la riposte ces derniers jours.