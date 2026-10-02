DE
FR

Plus de 8000 cas confirmés
L'épidémie d'Ebola au Congo franchit le cap des 4000 morts

L’épidémie d’Ebola en RDC a dépassé les 4000 morts pour plus de 8000 cas confirmés, selon les autorités. Déclarée mi-mai avec retard, cette 17e flambée est la pire de l’histoire du pays.
Publié: il y a 19 minutes
L'épidémie d'Ebola a fait plus de 4000 morts, sur plus de 8000 cas confirmés, en République démocratique du Congo
Photo: DIEUDONNE DIROLE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'épidémie d'Ebola a fait plus de 4000 morts, sur plus de 8000 cas confirmés, en République démocratique du Congo (RDC), pays qui fait face à la pire flambée de son histoire, d'après les données diffusées vendredi par les autorités congolaises.

La RDC a déclaré mi-mai, avec plusieurs semaines de retard, sa 17e épidémie due au virus Ebola, qui progresse dans des régions troublées où de nouveaux affrontements armés et des violences ont entravé la riposte ces derniers jours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus