La Suisse pourrait lever l'interdiction sur les 'poulets au chlore' américains. Cette concession potentielle, révélée par la NZZ am Sonntag, marquerait un changement significatif dans la politique d'importation de volaille suisse.

Pour faire baisser les droits de douane, mangez du poulet au chlore!

La volaille en provenance des Etats-Unis est actuellement interdite en Suisse. Photo: Getty Images/iStockphoto

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral entend faire des concessions aux Etats-Unis concernant l’exportation de viande de poulet vers la Suisse, révèle la «NZZ am Sonntag».

Actuellement, la volaille en provenance des Etats-Unis est interdite en Suisse, car les animaux sont plongés après l’abattage dans un bain de chlore pour les désinfecter. Les fameux «poulets au chlore» ne peuvent pas être vendus en Suisse. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires l’a confirmé.

Dans le projet d’accord avec les Etats-Unis, il est écrit que la Suisse envisage de «s’attaquer à des mesures qui restreignent l’accès au marché pour la viande et les produits de volaille américains», selon le journal qui cite des sources administratives. L’Union européenne, de son côté, serait restée ferme sur la question de la sécurité alimentaire lors de ses propres négociations avec les Etats-Unis.