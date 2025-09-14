Le Conseil fédéral entend faire des concessions aux Etats-Unis concernant l’exportation de viande de poulet vers la Suisse, révèle la «NZZ am Sonntag».
Actuellement, la volaille en provenance des Etats-Unis est interdite en Suisse, car les animaux sont plongés après l’abattage dans un bain de chlore pour les désinfecter. Les fameux «poulets au chlore» ne peuvent pas être vendus en Suisse. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires l’a confirmé.
Dans le projet d’accord avec les Etats-Unis, il est écrit que la Suisse envisage de «s’attaquer à des mesures qui restreignent l’accès au marché pour la viande et les produits de volaille américains», selon le journal qui cite des sources administratives. L’Union européenne, de son côté, serait restée ferme sur la question de la sécurité alimentaire lors de ses propres négociations avec les Etats-Unis.