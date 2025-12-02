DE
FR

Surveillance massive des communications
Une pratique du SRC épinglée pour non respect des droits fondamentaux

Le Tribunal administratif fédéral estime que la surveillance des communications par le Service de renseignement suisse viole les droits fondamentaux. Il accorde cinq ans au législateur pour adapter la loi.
Publié: 13:16 heures
Le siège des services de renseignement de la Confédération, à Berne.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La surveillance transfrontalière des communications par câble et radio, effectuée par le Service de renseignement de la Confédération, n'est pas conforme aux droits fondamentaux, estime le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier donne cinq ans au législateur pour adapter la loi sur le renseignement.

Dans un arrêt publié mardi, les juges de St-Gall constatent les insuffisances de la loi actuelle sur le renseignement. Il renonce cependant à ordonner l'arrêt immédiat de la surveillance vu l'importance de l'exploration radio et du réseau câblé pour la collecte d'informations. Le législateur est invité à remédier à ces lacunes dans le cadre de la révision de la loi.

Le Tribunal administratif fédéral a agi en l'espèce sur renvoi du Tribunal fédéral. Saisi par la Société numérique et plusieurs particuliers, dont des journalistes et un avocat, Mon Repos avait retenu que le mode d'exploration transfrontalière mené par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) impliquait l'enregistrement de grandes quantités de signaux radio et de données. Il s'agissait donc d'une surveillance de masse.

Protection insuffisante

La cour administrative a donc examiné la conformité de cette surveillance avec la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle a constaté que l'exploration du réseau câblé doit être autorisée au préalable par un tribunal indépendant. Cependant, le droit applicable ne garantit pas une protection suffisante dans son ensemble.

A lire aussi
Soupçonnées de diffuser des idées djihadistes, près de 1000 personnes surveillées en Suisse
Phénomène en hausse
Près de 1000 personnes sensibles aux idées djihadistes surveillées en Suisse
Des fights clubs de suprémacistes blancs s'implantent en Romandie
Les 5 infos du jour
Des «fights clubs» néonazis pullulent en Suisse romande

Ainsi, il n'est pas exclu que le SRC ne traite que des données pertinentes et exactes. En outre, aucune disposition ne protège le secret des sources journalistiques ou des communications entre un avocat et son client, par exemple. Enfin, un contrôle effectif de la collecte d'informations n'est pas garanti et les personnes concernées ne disposent pas d'une voie de droit efficace pour exiger un contrôle a posteriori.

Dans ce sens, le système d'exploration radio et du réseau câblé du SRC n'est pas conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH, conclut le Tribunal administratif fédéral. Cet arrêt n'est pas définitif et peut être attaqué devant le Tribunal fédéral. (arrêt A-6444/2020 du 19 novembre 2025)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus