La BNS devrait maintenir son taux directeur à 0% selon UBS. Les économistes prévoient une appréciation du franc face au dollar, mais jugent improbable le retour à des taux négatifs malgré les tensions commerciales avec les États-Unis.

Les économistes d'UBS anticipent cependant une nouvelle appréciation du franc face au dollar. Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse (BNS) devrait maintenir ses taux inchangés en septembre, selon les économistes d'UBS. Une réintroduction de taux d'intérêt négatifs en réaction aux droits de douane américains paraît improbable.

«Tant que les pressions à l'appréciation sur le franc restent contenues, nous prévoyons que la BNS maintiendra son taux directeur à 0% au cours des 12 prochains mois», écrit le numéro un bancaire suisse dans son étude présentée mardi.

Nouvelle appréciation du franc face au dollar?

Les économistes d'UBS anticipent cependant une nouvelle appréciation du franc face au dollar, la Réserve fédérale américaine (Fed) étant susceptible d'abaisser son taux directeur au cours de l'année à venir. Un renforcement du franc exercerait une pression supplémentaire sur la BNS, selon eux.

Une réintroduction de taux d'intérêt négatifs par la BNS en réaction aux droits de douane américains paraît toutefois improbable. Un taux directeur négatif réduirait surtout la pression haussière sur le franc, mais cela ne suffirait probablement pas à compenser l'impact des droits de douane américains sur les entreprises exportatrices. La BNS devrait donc maintenir son taux directeur inchangé pour le moment.