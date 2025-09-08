Publié: il y a 21 minutes

Le commerce extérieur chinois a déçu en août. Les exportations ont augmenté de 4,4% sur un an, en deçà des prévisions. Les importations ont progressé de 1,3%, bien moins qu'attendu, dans un contexte de trêve commerciale fragile avec les États-Unis.

Plombé par Trump, le commerce extérieur chinois déçoit en août

Le commerce extérieur chinois à déçu en août. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Le commerce extérieur chinois a déçu les attentes des économistes en août, malgré une hausse significative par rapport à l'an dernier, au moment où Pékin et Washington observent une trêve commerciale fragile. Les exportations de la deuxième économie mondiale ont grimpé de 4,4% sur un an en août, selon des données des douanes chinoises publiées lundi.

Mais ce chiffre est inférieur aux prévisions des économistes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 5,5%. Les importations ont également déçu les prévisions en augmentant de 1,3% en août par rapport à l'an passé, un chiffre bien inférieur aux prévisions (+3,4%).

Les exportations font depuis plusieurs années office de moteur de l'économie chinoise dans un contexte de consommation interne morose. Mais ce modèle est remis en cause par la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump en début d'année, à laquelle Pékin a riposté avec fermeté.

Chute des exportations aux USA

Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont ainsi chuté de 11,8% en août par rapport à juillet, selon des calculs de l'AFP basés sur les données des douanes chinoises publiées lundi. Une baisse marquée des exportations pourrait mettre en péril l'objectif officiel «d'environ 5%» de croissance pour 2025 fixé par l'Etat-Parti chinois.

Ces derniers mois, les négociations entre les deux premières puissances économiques mondiales ont toutefois permis d'abaisser les tensions. A l'issue de rencontres entre responsables chinois et américains, les deux pays sont convenus d'une trêve commerciale, relative, jusqu'à novembre prochain.

Fragile trêve commerciale

Cet accord a temporairement fixé à 30% les nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que les taxes de Pékin sur les marchandises américaines s'élèvent à 10%. En août, le représentant chinois pour le commerce international, Li Chenggang, s'était rendu à Washington pour de nouveaux pourparlers commerciaux.

Pékin avait alors appelé à un «dialogue et des consultations équitables» entre les deux pays, selon une déclaration d'une porte-parole du ministère chinois du Commerce.