Dernière mise à jour: il y a 35 minutes

Publié: il y a 37 minutes

L'ancienne ambassadrice américaine en Suisse, Suzi LeVine, doute d'une réduction imminente des droits de douane sur les produits suisses. Elle voit le Forum économique mondial de Davos comme une opportunité de dialogue avec les autorités américaines.

«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise»

Suzi LeVine a été ambassadrice des Etats-Unis en Suisse entre 2014 et 2017 (archives). Photo: LUKAS LEHMANN

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise», déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

Suzi LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. «Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes», relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media.

Diversifier ses relations économiques

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs», en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'Etat de droit, ajoute-t-elle.

Autre conseil donné par Mme LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les Etats américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière.