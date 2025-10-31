DE
FR

Une ex-ambassadrice pas optimiste
«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise»

L'ancienne ambassadrice américaine en Suisse, Suzi LeVine, doute d'une réduction imminente des droits de douane sur les produits suisses. Elle voit le Forum économique mondial de Davos comme une opportunité de dialogue avec les autorités américaines.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
Suzi LeVine a été ambassadrice des Etats-Unis en Suisse entre 2014 et 2017 (archives).
Photo: LUKAS LEHMANN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise», déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

Suzi LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. «Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes», relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media.

Diversifier ses relations économiques

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs», en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'Etat de droit, ajoute-t-elle.

A lire aussi
Trump ou l’UE? Céline Amaudruz rejette l’idée d’un «mariage forcé»
Une «voie suisse»
Trump ou l’UE? Céline Amaudruz rejette l’idée d’un «mariage forcé»
Après l'explosion des exportations suisses, la peur du grand effondrement grandit
Tout est à cause de Trump?
Après le boom des exportations suisses, la peur du grand effondrement

Autre conseil donné par Mme LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les Etats américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus