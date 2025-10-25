DE
Une «voie suisse»
Trump ou l’UE? Céline Amaudruz rejette l’idée d’un «mariage forcé»

La conseillère nationale UDC Céline Amaudruz rejette le choix entre Trump et l'UE, prônant une «voie suisse» indépendante. Elle critique les accords avec l'UE, les qualifiant de tentative de «mariage forcé».
Céline Amaudruz a plaidé pour une «voie suisse», et refuse de choisir entre Trump ou l'UE.
Photo: keystone-sda.ch
Trump ou l'UE? La conseillère nationale Céline Amaudruz (GE) a appelé samedi l'UDC à ne pas se laisser enfermer dans ce prétendu choix. Les droits de douane décidés par le président américain contre la Suisse sont incompréhensibles, mais l'UE n'est pas notre amie, a-t-elle déclaré.

«Trump ou l'UE? Ni l'un ni l'autre, nous choisissons la voie suisse», a déclaré la vice-présidente du parti devant les délégués à Wimmis (BE). C'est la voie de la liberté et de l'indépendance, selon elle.

«Mariage forcé»

Lorsque le Conseil fédéral parle d'accords visant à stabiliser les relations avec l'UE, il trompe la population, estime la Genevoise. Car pour l'UE il ne s'agit pas de stabiliser l'indépendance de la Suisse grâce à la voie bilatérale, mais de faire un nouveau pas vers un «mariage forcé» et de soumettre la Suisse à l'UE.

«Avec le traité de soumission à l'UE, la classe politique tente une nouvelle fois d'entraîner insidieusement la Suisse dans l'UE», a renchéri le président du groupe et conseiller national Thomas Aeschi (ZG).

