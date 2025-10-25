Trump ou l'UE? La conseillère nationale Céline Amaudruz (GE) a appelé samedi l'UDC à ne pas se laisser enfermer dans ce prétendu choix. Les droits de douane décidés par le président américain contre la Suisse sont incompréhensibles, mais l'UE n'est pas notre amie, a-t-elle déclaré.
«Trump ou l'UE? Ni l'un ni l'autre, nous choisissons la voie suisse», a déclaré la vice-présidente du parti devant les délégués à Wimmis (BE). C'est la voie de la liberté et de l'indépendance, selon elle.
«Mariage forcé»
Lorsque le Conseil fédéral parle d'accords visant à stabiliser les relations avec l'UE, il trompe la population, estime la Genevoise. Car pour l'UE il ne s'agit pas de stabiliser l'indépendance de la Suisse grâce à la voie bilatérale, mais de faire un nouveau pas vers un «mariage forcé» et de soumettre la Suisse à l'UE.
«Avec le traité de soumission à l'UE, la classe politique tente une nouvelle fois d'entraîner insidieusement la Suisse dans l'UE», a renchéri le président du groupe et conseiller national Thomas Aeschi (ZG).