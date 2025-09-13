Nick Hayek, patron de Swatch Group, s'est confié sur la nouvelle montre «39%» qui se moque de la situation douanière. Il en a profité pour critiquer l'attitude de Berne.

1/10 Le patron de Swatch, Nick Hayek, se montre très critique vis-a-vis de la situation douanière. Photo: PETER KLAUNZER

Michael Hotz

Nick Hayek ne décolère pas. Le CEO de Swatch a été le premier patron suisse à sortir de sa torpeur après le coup de massue du 1er août et les 39% de droits de douane. Il a proposé une contre-attaque claire, qu'il avait expliquée à «Blick». En résumé, il avait proposé d'imposer une taxe à l'exportation de 39% sur les lingots d'or pour les Etats-Unis. Un mois plus tard, Nick Hayek s'est à nouveau exprimé, cette fois à l'encontre du Conseil fédéral. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.

La proposition du patron de Swatch est restée lettre morte. Exaspéré, Nick Hayek a pris les choses en main en lançant mercredi une nouvelle montre Swatch exclusivement destinée au marché helvétique – avec plusieurs piques destinées à la Maison Blanche. Ainsi, le modèle porte le nom de «What if... tariffs» (ndlr: «Et si... les droits de douane?»). Sur le cadran, les chiffres 3 et 9 sont inversés. Au lieu de 93, on lit donc le chiffre 39. Au dos, un petit signe de pourcentage figure sur le couvercle de la pile. Et la montre est en vente au prix de... 139 francs. Tout, sauf une coïncidence.

«Une provocation positive»

Nick Hayek s'est confié sur ses motivations auprès de CH Media. «C'est dans la tradition de Swatch de lancer des collections avec un certain message ou une provocation positive», a-t-il déclaré. Selon lui, la montre doit être un réveil pour que «nos gens ne s'endorment pas». Avant de préciser: «A cause du Conseil fédéral, la Suisse a été pointée du doigt dans le monde entier. Nous envoyons le signal suivant: "La Suisse est faible, elle cède immédiatement. Il est facile de nous faire paniquer." Il s'agit là d'un message catastrophique.»

A la mi-août déjà, le CEO de Swatch avait critiqué le gouvernement. «La stratégie diplomatique et défensive adoptée jusqu'ici n'a manifestement pas fonctionné. Nos négociateurs se sont retrouvés à la fin comme des scouts en culottes courtes», avait-il alors déclaré à «Blick».

Epuisée en 48 heures

Avec cette montre, le patron de Swatch Group veut faire passer le message d'une Suisse plus courageuse et plus sûre d'elle. Ce nouveau modèle a été très bien accueilli. Tous les exemplaires ont été écoulés en moins de 48 heures. De nouveaux devraient toutefois bientôt être disponibles.

La montre spéciale de Swatch devrait être un modèle limité, également dans une perspective temporelle. «Nous espérons que cette situation douanière ne durera pas longtemps, a déclaré mercredi un porte-parole de Swatch à «Blick». C'est pourquoi nous arrêterons immédiatement la vente de cette montre dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane envers la Suisse.»