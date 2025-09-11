Swatch se moque de Trump avec une montre spéciale «39%»

Le géant horloger Swatch surfe sur la polémique liée aux taxes de 39% sur les produits suisses imposées par Donald Trump. La marque a ainsi dévoilé une montre truffée de clins d’œil à ce chiffre devenu symbole des tensions commerciales entre Berne et Washington.

1/8 Le prix de vente de la montre a été fixé à 139 francs. Photo: DR

Nathalie Benn

Ce fut un choc pour toute la Suisse: le 1er août dernier, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane 39% sur les produits helvétiques. Dix jours plus tard, on apprenait que les exportations d’or échapperaient finalement à ces taxes. Insuffisant toutefois pour calmer la colère de Nick Hayek, patron du groupe Swatch.

Dans un entretien accordé à Blick, l'homme d'affaires n'a pas mâché ses mots: «Nous, les Suisses, ne devons pas simplement dire merci. C’est le moment de passer à l’offensive», a-t-il lancé. Avant d'émettre une proposition choc: «La Suisse devrait imposer une taxe à l’exportation de 39% sur les lingots d’or à destination des Etats-Unis.» Selon lui, la mesure frapperait Trump au cœur: «C’est son talon d’Achille!»

Le Conseil fédéral a néanmoins décidé de ne pas contre-attaquer. De quoi irriter le groupe Swatch, qui a décidé de répliquer à la foudre douanière de Trump avec... une nouvelle montre. Baptisé «What if... tariffs?» (En français: «Et si… les droits de douane?»), le modèle sera disponible dès mercredi, exclusivement en Suisse.

«Espérons que ce ne soit qu'une édition limitée»

Il s’agit d’une édition limitée, disponible uniquement dans onze boutiques en Suisse et en ligne, explique un porte-parole de Swatch Group à Blick. La campagne publicitaire s'est d'ailleurs dotée d'un slogan glair: «Hopefully, just a limited edition» (En français: Juste une édition limitée, espérons-le).

«Nous espérons que cette mesure ne durera pas et qu’elle sera de courte durée», précise le porte-parole. «Nous mettrons fin à la vente de cette montre dès que les Etats-Unis modifieront leurs droits de douane vis-à-vis de la Suisse.»

Le design de la montre regorge de clins d’œil au feuilleton commercial qui anime actuellement la Suisse. Sur le cadran, les chiffres 3 et 9 ont été inversés, si bien que le fameux 39 apparait désormais clairement aux yeux de tous. A l’arrière, un petit signe «%» a été gravé sur le couvercle de la pile. Le prix de vente est lui fixé à 139 francs, ce qui n’a rien d’anodin.

«L’inspiration derrière le modèle What if... tariffs? vient des événements actuels», confirme Swatch sur son site internet. L’opération se veut une «provocation positive», un clin d’œil assumé. «C’est dans l’ADN de Swatch de provoquer avec optimisme», indique la marque à Blick. Et d’ajouter: «Nous devons réveiller notre gouvernement, qui semble avoir oublié cette affaire.»