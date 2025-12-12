DE
FR

Le Conseil fédéral l'avoue
La Suisse est à la traîne pour l'égalité des genres

Le Conseil fédéral a présenté un bilan intermédiaire de la Stratégie Egalité 2030, révélant que les objectifs n'ont pas encore été atteints. Des lacunes persistent dans plusieurs domaines, notamment l'intersectionnalité et les aspects LGBTQI+.
Publié: 11:30 heures
Les objectifs définis par la Stratégie Egalité 2030 n'ont pas encore été atteints. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les objectifs définis par la Stratégie Egalité 2030 n'ont pas encore été atteints, selon un bilan intermédiaire présenté vendredi par le Conseil fédéral. Celui-ci pointe des lacunes notamment dans les domaines de l’intersectionnalité, du travail de care, des aspects LGBTQI+ et des hommes en tant que groupe cible.

A lire aussi
Seules 39% des Suissesses s'identifient à l'étiquette «féministe», selon un sondage
Une question de génération?
Seulement 39% des Suissesses se déclarent «féministes»
L’égalité en Suisse est freinée par le système, même dans les couples progressistes
Les 5 actus du jour
L’égalité en Suisse est limitée même dans les couples progressistes

Les principales raisons évoquées sont le manque de ressources humaines et financières pour la mise en œuvre des mesures, indique le gouvernement dans un communiqué. La reconnaissance pour la thématique, en particulier dans les milieux politique et économique, est insuffisante. Des développements positifs ont été réalisés dans plusieurs domaines, précise toutefois le rapport.

La stratégie, adoptée en 2021, s'articule autour de quatre axes: l'égalité dans la vie professionnelle et publique, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la prévention de la violence de genre et la lutte contre la discrimination. Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a été chargé de présenter de nouvelles mesures prioritaires au niveau fédéral pour la période 2027-2030, et de lui soumettre, d'ici fin 2026, d'éventuelles adaptations supplémentaires de la Stratégie Egalité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus