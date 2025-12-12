Le Conseil fédéral a présenté un bilan intermédiaire de la Stratégie Egalité 2030, révélant que les objectifs n'ont pas encore été atteints. Des lacunes persistent dans plusieurs domaines, notamment l'intersectionnalité et les aspects LGBTQI+.

La Suisse est à la traîne pour l'égalité des genres

ATS Agence télégraphique suisse

Les objectifs définis par la Stratégie Egalité 2030 n'ont pas encore été atteints, selon un bilan intermédiaire présenté vendredi par le Conseil fédéral. Celui-ci pointe des lacunes notamment dans les domaines de l’intersectionnalité, du travail de care, des aspects LGBTQI+ et des hommes en tant que groupe cible.

Les principales raisons évoquées sont le manque de ressources humaines et financières pour la mise en œuvre des mesures, indique le gouvernement dans un communiqué. La reconnaissance pour la thématique, en particulier dans les milieux politique et économique, est insuffisante. Des développements positifs ont été réalisés dans plusieurs domaines, précise toutefois le rapport.

La stratégie, adoptée en 2021, s'articule autour de quatre axes: l'égalité dans la vie professionnelle et publique, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la prévention de la violence de genre et la lutte contre la discrimination. Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a été chargé de présenter de nouvelles mesures prioritaires au niveau fédéral pour la période 2027-2030, et de lui soumettre, d'ici fin 2026, d'éventuelles adaptations supplémentaires de la Stratégie Egalité.