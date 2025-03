Même les couples progressistes suisses ont de la peine à appliquer le principe d'égalité entre les sexes. Photo: Shutterstock

Encore quelques heures avant le week-end! Mais une pensée pour celles et ceux qui ne pourront pas en profiter. Pour vous tenir informé tout au long de la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d’horizon des actualités suisses qui vont compter ce vendredi 14 mars.

1 Le système suisse, ce frein à l'égalité

Le cadre institutionnel en Suisse freine souvent l’égalité entre les deux sexes, même au sein des couples progressistes, selon une récente étude relayée vendredi par «Le Temps». Les faibles incitations, comme un congé paternité limité, une fiscalité désavantageuse pour les couples à double revenu et un manque de structures de garde d’enfants, contribuent à perpétuer ces inégalités. L'enquête réalisée par le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS) et la Haute Ecole spécialisée bernoise analyse la perception de l’égalité au sein du couple en matière de travail rémunéré et non rémunéré, à partir des données de 2002 à 2020 du Panel suisse de ménages. En matière de travail domestique, les auteures remarquent une importante évolution: en 2020, 26% des couples partageaient de manière relativement égalitaire le travail non rémunéré, contre 14% en 2002. Mais sur un fond d'inégalité: en 2020, les femmes y consacrent en moyenne 28,7 heures par semaine, contre 19,1 heures pour les hommes, selon les statistiques.

2 Aucun souci avec les Etats-Unis pour l'armée de l'air

Depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump, rien n'a changé pour l'équipe en charge du projet d'achat d'avions F-35 aux Etats-Unis, affirme vendredi le commandant des Forces aériennes suisses Peter Merz aux journaux «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'équipe est en contact presque quotidien avec les Etats-Unis. Tout se passe comme avant le changement d'administration: «A mon niveau, rien ne m’incite à la méfiance», déclare le commandant aux titres de Tamedia. Depuis cinquante ans, l’armée de l’air collabore avec succès et sans problèmes avec les Etats-Unis. Peter Merz s'est donc rallié à la position du Conseil fédéral, qui part du principe que les Etats-Unis tiendront leurs engagements lors de l'acquisition des avions de combat F-35.

3 Remous autour d'un journaliste expulsé

Au Parlement cantonal zurichois, deux élues ont cosigné une interpellation sur d’éventuelles pressions du gouvernement zurichois en lien avec l'arrestation et l'expulsion fin janvier à Zurich du journaliste américain pro-palestinien Ali Abunimah, rapportent vendredi le «Courrier» et la «NZZ». Une députée de la gauche radicale et une socialiste ont demandé pourquoi la police cantonale a fait une nouvelle requête pour une interdiction de territoire, alors que Fedpol avait rendu une décision négative et si le directeur cantonal de la Sécurité, Mario Fehr, était directement intervenu auprès de l’administration fédérale. Le Conseil d'Etat zurichois a fermement rejeté ces accusations, selon la «NZZ». Des citoyens ont aussi envoyé une pétition au gouvernement ainsi qu’aux parlementaires cantonaux et fédéraux, demandant une enquête urgente concernant l’incarcération du journaliste, ajoute Le Courrier.

4 Martin Pfister devrait prendre la tête de la Défense

Le Conseil fédéral tient sa séance hebdomadaire vendredi. Il se prononcera notamment sur l'attribution des départements fédéraux après l'élection de Martin Pfister. Ce dernier devrait hériter du département de sa prédécesseure Viola Amherd, celui de la défense (DDPS). Elu mercredi, Martin Pfister a dit qu'il avait envie de conduire le DDPS.

5 Ouverture du plus grand festival de jeux

Ludesco, le plus important festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, débute ce vendredi à midi et se tient jusqu'à dimanche à 20h00 à La Chaux-de-Fonds (NE). Cette 16e édition va proposer 85 animations et 2000 jeux dans des lieux inédits. Quelque 10'000 personnes sont attendues.