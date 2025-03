Quelque part derrière les murs de la maison Von Wattenwyl à Berne se trouve la cave du Conseil fédéral. Le refus de donner des informations détaillées à son sujet et l'interdiction de son entrée au public soulève plusieurs questions.

1/2 La cave à vin des conseillers fédéraux se trouve dans la maison Von Wattenwyl, au cœur de la vieille ville de Berne. Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

Nicolas Greinacher

La célèbre maison Von Wattenwyl se trouve au milieu de la vieille ville de Berne. Depuis 1934, ce bâtiment patricien appartient à la Confédération suisse et sert au Conseil fédéral de lieu de réception pour les invités et les discussions politiques. Certains samedis, les visiteurs peuvent visiter le bâtiment, mais une zone reste strictement interdite: la cave à vin du Conseil fédéral.

Lorsque nous avons envoyée une demande de visite, dans le cadre de notre travail journalistique bien sûr, celle-ci a été immédiatement refusée. La Chancellerie fédérale explique qu'il existe une décision de principe interdisant toute visite. Tout ce que l'on sait, c'est que des vins des 26 cantons y sont stockés et qu'ils sont servis lors des manifestations officielles du Conseil fédéral. C'est la Chancellerie fédérale et les conseillers fédéraux qui décident quels vins sont achetés et servis à quelles occasions.

«Nous ne fournirons aucune information»

Mais pourquoi en faire un tel secret? Et pourquoi ne pas révéler combien de bouteilles dorment dans la cave, quels sont leurs prix ou quel est le millésime le plus ancien? Les questions sur le budget annuel consacré au vin ou sur leur utilisation par certains membres du Conseil fédéral sont également restées sans réponse. La réaction de la Chancellerie fédérale se limite à un sobre: «Nous ne fournirons aucune information au-delà de la réponse déjà donnée.»

Il est bien entendu compréhensible que la Confédération ne souhaite pas faire de la publicité pour certains établissements viticoles. Mais cela justifie-t-il un tel blocage de l'information? Dans un gouvernement qui se targue de préserver une certaines proximité avec les citoyens, cette attitude irrite. Si l'argent du contribuable sert à financer des vins, il devrait au moins être possible de savoir dans quelle mesure.

Une chose est sûre: tant que la Chancellerie fédérale restera silencieuse à ce sujet, la cave du Conseil fédéral restera l'un des secrets les mieux gardés de la politique suisse.