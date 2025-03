A l'aide, mon verre de vin sent le chien mouillé!

1/7 Le secteur de la restauration utilise beaucoup les porte-verres, une bonne solution dans les placards des cuisines privées. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

Le vin est servi. Tout le monde fait santé, y plonge le nez, boit une première gorgée de vin et s’émerveille. Jusqu’à ce que quelqu’un dise: mon verre a un défaut. Je peux en avoir un autre? Les verres qui sentent mauvais gâchent le plaisir du vin.

Le problème survient quand l’air ambiant sent mauvais ou que la surface lisse du verre est endommagée. Les minuscules fissures et aspérités dans le verre offrent alors un terrain de jeu idéal aux micro-organismes et aux restes de solvants, qui dégagent des odeurs rappelant la fourrure de chien mouillée. Voici quelques mesures permettant de prévenir l’apparition des mauvaises odeurs.

Evitez les armoires en bois

L’armoire en bois est souvent un bel héritage familial, bien entretenu et régulièrement ciré. Elle sent le terroir et la salle à manger des grands-parents. Une odeur qu’elle transmet également aux verres à vin. Si vous ne souhaitez pas laver vos verres à vin avant chaque utilisation, utilisez plutôt ce meuble rustique pour ranger les jeux de société et la vaisselle de fête.

Entretenez vos verres

Même après une fête qui se finit au bout de la nuit, si vous n’avez pas envie de faire la vaisselle maintenant, rincez au moins rapidement les verres à l’eau claire, sans quoi l’acidité et les tanins risquent d’agresser le verre.

Lavez-les correctement

En théorie, les verres à vin peuvent passer à la machine. Mais veillez à utiliser la bonne quantité de sel de détartrage et de produit de rinçage. Une eau trop douce risquerait d’extraire les minéraux du verre et de le rendre poreux. Attention, certains verres à vin ne peuvent pas être lavés à la machine! Les fabricants le signalent sur l’emballage. Après le lavage à la main, rincez bien les verres à l’eau claire.

N’utilisez pas d’adoucissant

L’odeur de l’adoucissant reste longtemps fixée dans le tissu et se transfère à vos verres. De plus, l’adoucissant peut laisser un film gras lors du polissage. Pour sécher et polir les verres, il est préférable d’utiliser des chiffons en microfibre, lavés à haute température avec un produit inodore.

Evitez la corrosion du verre

La corrosion du verre est un phénomène par lequel apparaissent de très fines bandes ou des voiles en forme de nuages sur le verre. Les microorganismes et les résidus de détergent peuvent se nicher dans ces minuscules cavités et être à l’origine de mauvaises odeurs. La corrosion du verre peut être due à un excès de produits chimiques de rinçage, à des cycles de rinçage trop chauds et à des rayures. Faites toujours preuve de prudence au moment de charger le lave-vaisselle et sélectionnez le programme pour verres délicats, vos verres à vin dureront plus longtemps.

Les verres arrivent en fin de vie

Le fabricant de verres Riedel stipule que, sous réserve d’une utilisation appropriée, un verre à vin peut résister à mille lavages sans perdre ni en brillant ni en transparence. Autrement dit, il arrive forcément un jour où les verres sont en fin de carrière. Il ne vous reste alors plus qu’à jeter les verres et à en acheter de nouveaux.