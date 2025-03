Quels vins éviter à l’apéro?

1/5 En choisissant le vin approprié, transformez l’apéritif en un moment de parfaite convivialité. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Vins blancs tout en dentelle, mousseux revigorants et rosés raffinés: voilà les vraies stars de l’apéritif. Ils sont rafraîchissants, savent se faire désirer et font danser les papilles. Quant aux vins riches et puissants, leur moment viendra plus tard. Voici un tour d’horizon des vins à éviter à l’apéro.

Vins rouges corsés

Un barolo charpenté ou un malbec peuvent se marier parfaitement avec le rôti de bœuf du dimanche, mais en aucun cas avec l’apéritif. Leur puissance risquerait d’écraser les amuse-bouches et de fatiguer les convives et leur palais.

Vins doux

Sauternes ou porto: voilà des vins qui brilleront à l’heure du dessert ou du fromage, mais pas en début de repas. Leur forte teneur en sucre a un effet rassasiant et enlève à l’apéritif son côté insouciant et léger.

Vins blancs trop complexes

Un chardonnay à maturité marqué par le bois peut avoir un effet assommant. Ces types de vin appellent des plats roboratifs et sont incapables d’exprimer leur élégance avec des chips ou des cacahuètes.

Vins exotiques

Vous adorez déguster votre vin orange de 10 ans d’âge ou votre poulsard sans sulfates ajoutés? Tant mieux! Mais il y a fort à parier que certains de vos invités préféreront une bière en apéritif.

Vins riches en alcool

Les vins à forte teneur en alcool, comme une amarone ou une syrah d’Australie, peuvent alourdir inutilement l’apéritif. Au lieu de la fraîcheur et de la légèreté attendues, ils apportent une richesse que l’on réservera plutôt pour la fin de soirée.

Vins rares et chers

Un sancerre haut de gamme, un champagne millésimé ou un grand cru sont des symboles de statut et de prestige. Cependant, ils sont trop sophistiqués pour un apéro, où la légèreté est de mise.