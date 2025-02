Des rappels de bouteilles pour risque d’explosion

Les rappels de bouteilles de vin pour cause d’explosion sont extrêmement rares, mais ils existent. Contrairement à d’autres pays, il n’existe aucun précédent en Suisse.

1/5 Ces dernières années, des rappels de bouteilles ont parfois été effectués à l'étranger en raison d'un risque d'explosion. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Les explosions de bouteilles de vin ne sont pas une vue de l’esprit. Le plus souvent, elles sont dues à une fermentation accidentelle en bouteille: le sucre résiduel et les levures réagissent dans la bouteille, du dioxyde de carbone se forme, la pression augmente et le verre finit par céder.

Les bouteilles fermées par un bouchon à vis ou les bouteilles de mousseux fermées par un muselet sont particulièrement affectées, car ces fermetures contiennent mieux la pression qu’un bouchon en liège. Le risque peut être accru par des défauts de fabrication du vin, comme un filtrage insuffisant ou une fermentation incomplète.

Rappels de vin pour cause de risque d’explosion

En 2023, le domaine allemand Rieger a dû rappeler des vins désalcoolisés parce qu’ils risquaient d’exploser. Trois ans auparavant, le domaine bio Huter, à Wurtzbourg (Allemagne), avait rappelé le vin chaud de la propriété pour des problèmes similaires. Il y a une dizaine d’années, un rosé portugais avait fait l’objet d’une opération de rappel aux Pays-Bas après que plusieurs bouteilles avaient explosé sous la pression.

Les variations de température en cours de transport et de stockage peuvent également favoriser la fermentation accidentelle en bouteille. Dans le cas des vins blancs traditionnels, une opacité très prononcée peut être le signe d’un défaut. Le fait que la capsule métallique soit bombée ou que le bouchon commence à sortir de la bouteille est également un signe. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez vous informer au sujet des actions de rappel en cours ou contacter le point de vente.