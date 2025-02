Les Français boivent plus de bière que de vin

1/5 Ces 4 dernières années, les parts de marché perdues par le vin en France ont en grande partie été absorbées par la bière. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Au pays des vins de haute gastronomie, il se passe des choses étranges, comme le relevait récemment la station de radio Europe 1. En France, comme ailleurs, la consommation d’alcool recule, d’environ moins 20%, durant les 15 dernières années. Les gens ne boivent pas seulement moins en quantité, leurs goûts changent également.

Si les spiritueux, le vin ou la bière font tous partie des boissons alcoolisées, ils ne sont pas touchés de la même manière, comme le montrent des chiffres récents. Durant les quatre dernières années, les parts de marché perdues par le vin ont été presque entièrement absorbées par la bière.

La bière dépasse le vin

Entre 2019 et 2023, la part du vin dans le volume total d’alcool acheté par un ménage français moyen est tombée à 40%, soit, pour la première fois, moins de la moitié. Dans le même temps, la bière et les boissons alcooliques panachées ont sensiblement augmenté. Les raisons sont évidentes: la bière contient moins d’alcool et coûte moins cher.

Cette évolution est néanmoins surprenante si l’on pense que les ventes de vin ont connu un pic pendant la pandémie de coronavirus. Mais comme on peut le voir, cette hausse n’a été que de courte durée. Nul ne sait si le rapport entre vin et bière tel qu’on l’a toujours connu en France sera un jour rétabli. Il reste à souhaiter que la France reste l’un des pays de vin les plus fascinants au monde.