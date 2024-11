Alcool, sucre, calories… Quelles différences entre la bière et le vin?

Alcool, sucre, calories… Quelles différences entre la bière et le vin?

Si le vin arrive premier en termes de teneur en alcool, de sucre et de calories, c’est la bière qui gagne en matière de glucides. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Même s’ils font tous deux partie des boissons alcoolisées les plus populaires, la bière et le vin ont une composition très différente l’un de l’autre. Nous allons vous expliquer la composition des deux liquides en ce qui concerne leur teneur en alcool, de sucre, des calories, des glucides et de matières grasses.

Teneur en alcool

La différence la plus évidente entre les deux boissons est leur taux d’alcool. Alors que la bière contient en moyenne 4 à 6% d’alcool, les vins courants titrent en général 12 à 14%. Il y a bien sûr des exceptions, comme les bières légères qui titrent moins, ou les portos qui affichent des valeurs bien plus élevées. Naturellement, il existe des versions sans alcool de part et d’autre.

Sucre

Le vin est fabriqué à partir de grains de raisin dont le fructose est transformé en alcool au cours de la fermentation. En règle générale, les vins rouges secs contiennent moins de quatre grammes de sucre résiduel par litre. Il en reste une plus grande quantité dans les vins demi-secs ou doux, d’où leur goût plus sucré. La bière contient souvent moins de sucre que le vin, même s’il y a là encore des exceptions. Ma bière préférée, la Leffe brune de Belgique, contient sept grammes de sucre par litre, largement plus qu’un bordeaux rouge.

Calories

La bière et le vin diffèrent également par leur teneur en calories, celle-ci étant principalement liée à l’alcool. Un gramme d’alcool pur représente sept kilocalories (kcal). Une bouteille de 0,75 litre de vin blanc sec, de vin rosé ou de vin mousseux contient environ 600 kcal, soit deux fois plus qu’une bière classique.

Glucides

Si le vin arrivait premier en termes de teneur en alcool, de sucre et de calories, c’est la bière qui gagne en matière de glucides. Étant donné qu’elle est fabriquée à base de céréales, la boisson au houblon contient beaucoup plus de glucides que le vin, dans les 30 à 50 grammes par litre pour les bières traditionnelles. Quant au vin, il renferme environ trois grammes par litre, beaucoup moins que la bière.

Matières grasses

Le vin et la bière ne contiennent pratiquement pas de matières grasses: ce n’est donc pas un critère à prendre en compte pour choisir entre la bière et le vin. Si vous souhaitez faire attention à votre ligne, ce sont les quatre premiers critères qu’il faudra garder en tête.