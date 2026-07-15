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Lutte contre la criminalité
La Suisse rejoint l'alliance des ports contre le trafic de drogue

La Suisse rejoint l'Alliance portuaire européenne pour lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. L'annonce a été faite mercredi par la Commission européenne, marquant un pas en avant pour les Ports rhénans suisses.
Publié: il y a 34 minutes
La Suisse s'allie à l'Europe contre la mafia dans les ports.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a rejoint l'Alliance portuaire européenne, dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes. L'adhésion a été annoncée mercredi par la Commission européenne.

L'Alliance réunit au total 28 Etats, soit 26 pays de l'Union européenne (UE) plus la Norvège et la Suisse. S'y ajoutent plus de 50 ports maritimes et fluviaux, des organisations professionnelles, la Commission européenne, des agences européennes comme Europol et l'Agence de l'UE sur les drogues ainsi que le Conseil de l'UE.

En avril, le conseiller fédéral Beat Jans s'était rendu au port d'Anvers, en Belgique, avec les conseillères d'Etat compétentes des deux Bâle afin d'examiner l'adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance. Les Ports rhénans suisses, qui appartiennent à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, exploitent les sites de Bâle-Petit-Huninge, Birsfelden et Muttenz.

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