Tragédie à Schaffhouse: une élève de 13 ans s’est effondrée soudainement lors d’un tournoi de football et est décédée peu après. L’entourage et établissement scolaire de la défunte est sous le choc.

Une élève de 13 ans s'effondre et décède lors d'un tournoi de football

Une élève de 13 ans s'effondre et décède lors d'un tournoi de football

Drame dans le nord de la Suisse

1/2 Une jeune fille de 13 ans est décédée lors d'un tournoi de football à Schaffhouse. Photo: Screenshot Google Maps

Mattia Jutzeler et BliKI

Une élève de 13 ans est décédée samedi lors d’un tournoi de football dans le canton de Schaffhouse. Selon le journal «Schaffhauser Nachrichten», la jeune fille s’est effondrée sur le terrain de sport du quartier de Herblingen (SH) et n’a pas pu être réanimée. Par respect pour la famille, la cause exacte du décès n’a pas été communiquée.

Le drame a profondément bouleversé l'établissement où était scolarisée la victime. «Nous sommes tous extrêmement touchés, aussi bien le corps enseignant que les élèves», déclare Patrick Sitter, directeur de l'école.

Pour accompagner tout le monde dans le processus de deuil, l’école a fait appel à des travailleurs sociaux supplémentaires et mis en place un espace dédié à la mémoire de la victime. Une cérémonie d’hommage s'est tenue dimanche sous l'égide du Sporting Club Schaffhouse, le club de football local.

La sphère politique aussi sous le choc

La cheffe du service de l’éducation de la ville, Kathrin Menk, souligne le caractère exceptionnel du drame: «Un décès aussi triste et inattendu, nous n’en avions pas connu depuis très longtemps.» Elle l'assure: «Nous faisons tout pour accompagner les enfants de la manière la plus professionnelle possible dans cette période difficile.»

Marco Planas, conseiller municipal (exécutif), de la ville de Schaffhouse a, lui aussi, réagi au drame: «Nous sommes abasourdis et profondément bouleversés. Nos pensées vont à la jeune fille et à ses proches.» La ville a informé l’ensemble des établissements scolaires afin d’offrir un soutien ciblé aux élèves concernés.

Dans une lettre, les autorités scolaires invitent les parents à parler avec leurs enfants et à contacter la direction de l’école en cas de besoin. Le service de travail social scolaire est mobilisé pour accompagner les familles et les élèves.