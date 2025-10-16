Le corps du petit Fabian a été retrouvé dans une forêt en Allemagne après plusieurs jours de recherches. Cette tragédie rappelle celle d'Emile Soleil, soulignant les défis des enquêtes sur les disparitions d'enfants. Comment la police gère-t-elle ces situations?

1/4 Fabian a été porté disparu pendant plusieurs jours, puis la police a retrouvé le corps du garçon. Photo: Quartier général de la police de Rostock

Mattia Jutzeler

Nouveau drame en Allemagne. Pendant plusieurs jours, plus d’une centaine de policiers, accompagnés de chiens renifleurs et d’hélicoptères, ont recherché le petit Fabian, porté disparu. Le corps du garçonnet de 8 ans a finalement été retrouvé mardi dans une forêt à Klein Upahl, à une quinzaine de kilomètres de son domicile de Güstrow.

Avant cette terrible découverte, la mère de Fabian avait lancé un appel bouleversant dans une vidéo adressée à son fils: «Fabian, viens, reviens à la maison avec maman, s’il te plaît.» Puis la tragédie s’est confirmée: Fabian ne reviendra plus.

Cette histoire bouleversante rappelle d’autres tragédies. Un enfant disparaît, les autorités se mobilisent massivement, et la fin s’avère tragique. Le cas du petit Emile Soleil, âgé de deux ans, avait ému le monde entier. L’enfant s’était volatilisé en juillet 2023, alors qu’il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Dix mois plus tard, en mars 2024, des restes humains – un fragment de crâne – ont été identifiés comme étant les siens.

1 Pourquoi rechercher un enfant est-il si difficile?

Il n’existe pas de réponse unique. «Chaque événement doit être évalué au cas par cas», explique à Blick Simon Anderhalden, porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall.

La vulnérabilité des enfants représente un défi majeur pour les forces de l’ordre. Leur disparition exige une réaction rapide. «Plus un enfant est jeune, plus il risque de disparaître. Tout dépend de ses capacités d’action», précise-t-il.

2 Comment se déroulent les recherches?

En général, l’enquête débute par la collecte d’indices: données personnelles, téléphones portables, réseaux sociaux ou documents d’identité. Les policiers établissent ensuite d’éventuels motifs, traits particuliers et rassemblent des photos récentes.

«En cas de disparition d’un enfant, toutes les mesures possibles sont activées», souligne Simon Anderhalden. Les progrès technologiques ont considérablement renforcé les moyens d’enquête: «Exploitation d’images de caméras, analyses de données téléphoniques, usage de drones, etc.»

3 Comment les agents se préparent-ils?

La recherche d’enfants disparus fait partie des scénarios auxquels les policiers doivent être constamment préparés. La thématique est abordée lors de formations continues, précise le porte-parole: «Notamment au sein d’unités spécialisées ou de formations destinées aux cadres susceptibles de diriger de telles opérations.»

4 Comment les policiers sont-ils affectés?

Ces affaires représentent un défi émotionnel et psychologique considérable pour les agents. «Les événements impliquant des enfants nous touchent toujours profondément», confie Simon Anderhalden. «Les policiers ne sont pas à l’abri d’atteindre leurs limites dans ce genre de situation.»

La police cantonale de Saint-Gall dispose ainsi d’un service de soutien psychosocial d’urgence pour accompagner les agents confrontés à ce type de drames.