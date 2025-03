1/2 Anne Vedovini (centre) est ressortie libre de sa garde à vue (archives). Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

La garde à vue des grand-parents du petit Emile a été levée dans la nuit de mercredi à jeud. Anne Vedovini, la grand-mère, «attend des réponses» pour expliquer la mort du bambin, à quelques heures d'une conférence de presse très attendue du procureur d'Aix-en-Provence. «La garde à vue de ma cliente va être levée, c'est naturellement un immense soulagement» et elle «ressort libre», a déclaré Me Julien Pinelli aux journalistes devant les locaux de la gendarmerie à Marseille peu après 3h.

L'avocate du grand-père d'Emile a de son côté annoncé jeudi à l'aube la levée de la garde à vue et la remise en liberté de son client. «Au bout de 17 heures d'audition aujourd'hui, la garde à vue est levée», a déclaré Me Isabelle Colombani en sortant de la gendarmerie à Marseille peu avant 05H00 du matin. «C'est un soulagement pour eux, pour l'avocat aussi», a-t-elle ajouté.

Philippe Vedovini était entendu dans le cadre d'une garde à vue pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre». Aucune information n'a filtré sur les gardes à vue de deux de leurs enfants, un oncle et une tante d'Emile, également placés mardi en garde à vue et entendus ailleurs par les enquêteurs.

Selon Me Pinelli, la grand-mère Anne Vedovini «a tenu à participer à ce qui pourrait naturellement s'apparenter à une épreuve, mais elle a tenu à le faire dans la mesure où elle estimait que c'était sa contribution aussi à cette enquête dont elle attend aujourd'hui les réponses».

Conférence de presse très attendue à midi

«Nous avons pu au cours de ces 48 heures observer le travail considérable réalisé par les services chargés de l'enquête et notamment la section de recherche de (la gendarmerie) de Marseille, ce qui laisse espérer naturellement davantage de réponses», a-t-il ajouté.

Tard mercredi soir, le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, dans un bref communiqué transmis à l'AFP, avait indiqué qu'il s'exprimerait publiquement jeudi à midi, pour «évoquer la situation de l'enquête dans le dossier concernant la disparition et la mort d'Emile Soleil». Le magistrat n'a jusqu'à présent pris la parole qu'une seule fois dans ce dossier, lors de la découverte du crâne de l'enfant il y a un an.

Il a donc sans doute des éléments à apporter mais pourra-t-il enfin lever le voile sur cette disparition tragique qui a ému et défrayé la chronique? Un ou plusieurs des proches interpellés ont-ils un lien avec sa mort? Vont-ils tous être libérés ou certains seront-ils déférés devant un juge d'instruction?

La piste familiale se dessine

Depuis mardi matin, la piste familiale semble se dessiner. Peu après 6h, Philippe et Anne Vedovini, parents de Marie, la mère d'Emile, ainsi que deux enfants majeurs du couple avaient été interpellés dans leur mas cossu de La Bouilladisse, entre Aix-en-Provence et Aubagne. Le procureur avait alors indiqué qu'il s'agissait d'"une phase de vérifications et de confrontations des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Leur domicile avait également été perquisitionné: un véhicule SUV et une remorque à cheval y avaient été saisis. Selon une source proche du dossier, «une dizaine d'auditions de témoins» ont également eu lieu. S'agit-il des autres enfants du couple Vedovini, une famille croyante et discrète de 10 enfants au total?

L'avocate du grand-père, le patriarche rigoriste du clan, Me Isabelle Colombani, avait assuré mercredi que son client avait coopéré pleinement avec les enquêteurs: «On n'est pas sur des états d'âme. On est sur des éléments précis, factuels».

Disparu en juillet 2023

Emile, âgé de deux ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il venait d'arriver chez ses grands-parents maternels, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernet, perché à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les parents du garçonnet n'étaient pas sur place au moment de la disparition, contrairement à plusieurs autres membres de la famille.

Cette disparition a suscité des dissensions intrafamiliales: «Nous sommes tous tendus. Cela est difficile de faire face. Quelquefois, ça fait des étincelles», reconnaissait Anne Vedovini dans une interview à Famille Chrétienne dès septembre 2023. Malgré plusieurs jours de battues citoyennes et de ratissages judiciaires, aucune trace de l'enfant n'avait été retrouvée dans cette zone escarpée et isolée.

Tournant en mars 2024

Pendant neuf mois, l'enquête n'avait rien donné de concret, jusqu'à la découverte fortuite, fin mars 2024 par une promeneuse, du crâne et de dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau, à 25 minutes de marche pour un adulte. Des vêtements et un petit bout d'os avaient également été retrouvés dans la même zone.

Le 13 mars, la présence d'enquêteurs dans le hameau du Haut-Vernet avait relancé les spéculations. Les gendarmes avaient saisi devant l'église paroissiale une grande jardinière, dans laquelle des traces de sang ont été retrouvées, selon une source proche du dossier à l'AFP.