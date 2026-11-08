Un tragique accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à la gare centrale de Zurich. Un homme de 22 ans a perdu la vie après être tombé du quai.

Un jeune homme tombe sur les voies et meurt écrasé par un train

Un jeune homme tombe sur les voies et meurt écrasé par un train

Drame à la gare centrale de Zurich

Marian Nadler

Un tragique accident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à la gare centrale de Zurich. Un homme a perdu la vie après avoir été percuté par un train, annonce la police cantonale dans un communiqué.

Vers 01h, ce jeune de 22 ans s'est approché d'un train qui entrait en gare. Pour des raisons encore inconnues, il est tombé du quai sur les voies et a été percuté par le convoi. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur les lieux de l'accident.

La cause exacte du drame est pour l'heure inconnue et fait l'objet d'une enquête menée par la police cantonale zurichoise et le Ministère public de Zurich-Limmat. «Selon les premières constatations, la responsabilité d'un tiers peut être exclue», précise la police. Plusieurs personnes, qui ont été témoins de l'accident, ont bénéficié d'un soutien psychologique.