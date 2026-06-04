Le Conseil des Etats a approuvé une motion UDC pour renforcer la sécurité aux frontières suisses, avec 29 voix contre 12. La gauche et le Conseil fédéral s’y opposent, jugeant les mesures déjà suffisantes.

L'UDC passe en force aux Etats: les frontières suisses seront musclées

L'UDC passe en force aux Etats: les frontières suisses seront musclées

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement tient à ce que les frontières suisses soient mieux protégées. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi, par 29 voix contre 12, une motion UDC du National en ce sens. Le Conseil fédéral et la gauche étaient opposés. Avec son texte, le conseiller national Yvan Pahud (UDC/VD) veut assurer une présence suffisante et permanente de patrouilles mobiles de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière, notamment la nuit.

Le contrôle et la surveillance des points de passage principaux à l'aide de moyens électroniques doivent aussi être intensifiés et systématisés. «Ma motion ne demande pas un retour aux contrôles systématiques des frontières», avait déclaré le Vaudois au National. Dans la foulée, le Conseil des Etats a aussi adopté une motion PLR du National. Le texte déposé en automne 2024 a pour but de prolonger les contrôles temporaires aux frontières qui faisaient foi lors de l'Euro de football 2024 en Allemagne et des Jeux Olympiques de Paris la même année.

La gauche et le Conseil fédéral opposés

Il demande aussi d'adapter les contrôles aux frontières en fonction des mesures de renforcement prises par les pays voisins comme l'Allemagne. Le rapporteur de commission Mauro Poggia (MCG/GE) a défendu les motions. Il a rappelé qu'actuellement, «la présence d'uniformes suisses aux frontières est rare, alors qu'on voit des uniformes français quand on quitte la Suisse».

La gauche et le gouvernement étaient opposés. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a rappelé que deux motions de commission allant dans le sens d'un renforcement des contrôles avaient déjà été transmises récemment au Conseil fédéral. Les demandes sont donc déjà prises en compte.