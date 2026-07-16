DE
FR

Domicilié dans le canton de Fribourg
Un motard de 42 ans décède après un accident au col du Susten

Un motard de 42 ans, originaire du canton de Fribourg, a perdu la vie jeudi après-midi dans un accident au col du Susten, près du glacier de Stein. Sa moto a dérapé et percuté un rocher.
Publié: 20:27 heures
L'homme de 42 ans est décédé sur les lieux de l’accident.
Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un motard a perdu la vie jeudi après-midi dans un accident survenu au col du Susten, près du glacier de Stein. La victime est un Suisse de 42 ans, domicilié dans le canton de Fribourg. Le tronçon de route concerné a été entièrement fermé à la circulation pendant plusieurs heures.

Selon un communiqué de presse, la police cantonale bernoise a été informée de l'accident survenu sur le territoire de la commune d'Innertkirchen (BE) peu après 14h25. D'après les informations actuelles, le motard descendait depuis le sommet du col du Susten, en direction du glacier de Stein lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à droite. Pour des raisons qui restent à déterminer, il a alors chuté.

Selon les informations de la police, la moto a ensuite dérapé sur la voie opposée, s'est retrouvée dans l'éboulis adjacent et a heurté un rocher. Le motard a été grièvement blessé. Malgré les mesures de secours immédiatement mises en œuvre par des passants et les soins médicaux prodigués par les secours, il est décédé sur les lieux de l’accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus