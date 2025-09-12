Dans nos montagnes, la peur des investisseurs étrangers augmente. Trois communes grisonnes passent à l'action et veulent racheter la Weisse Arena avant qu'elle ne passe entre d'autres mains.

Des communes s'unissent pour sauver leur domaine skiable des griffes des investisseurs étrangers

1/5 Les communes de Flims, Laax et Falera ne veulent pas laisser tomber leur domaine skiable en des mains étrangères. Photo: keystone-sda.ch

Patrik Berger

Attention, les investisseurs étrangers s'intéressent de près aux domaines skiables suisses. Le géant américain Vail Resorts a déjà mis la main sur celui de Crans-Montana, ainsi que sur celui d'Andermatt-Sedrun, le plus grand de Suisse centrale avec plus de 100 kilomètres de pistes. Il lorgne maintenant une autre célèbre station helvétique: la Weisse Arena et les remontées mécaniques de Flims-Laax-Falera. Mais les villages grisons ne veulent pas se laisser faire.

«Mes racines sont ici et je me sens engagé dans cette région, explique Reto Gurtner, président du conseil d'administration du groupe Weisse Arena, dans une interview pour «Bilanz». Mon grand-père était venu du canton de Fribourg pour travailler comme boucher dans les Grisons. Pour moi, il n'est pas question de vendre.» Et il n'est pas le seul à penser ainsi.

Des offres des Etats-Unis, de France et d'Autriche

Pour lutter contre les investisseurs étrangers, les communes de Flims, Laax et Falera veulent elles-mêmes acquérir toutes les infrastructures de la Weisse Arena. Comme le rapporte la «Südostschweiz», elles reprendraient tout: des installations de transport aux bâtiments, en passant par les infrastructures touristiques de montagne. Les communes deviendraient propriétaires en lieu et place de la Weisse Arena Bergbahnen AG, une première dans les Grisons.

Cette démarche n'est pas le fruit du hasard. «Des offres d'achat nous sont parvenues des Etats-Unis, de France ou d'Autriche, explique le président de la commune de Laax Franz Gschwend. Mais les expériences faites avec de telles ventes ne sont pas toujours positives.» Même si des montants mirobolants sont promis. Pour éviter une reprise par des investisseurs étrangers, les communes passent donc à l'offensive. Elles veulent pouvoir continuer à décider de ce qui se passe dans leurs montagnes.

Une votation aura lieu

Voici comment la rachat devrait se dérouler: les installations seraient intégrées à la société Finanz Infra AG, qui gère déjà les systèmes d'enneigement. Cette société appartiendrait à l'avenir uniquement aux communes. La Weisse Arena recevrait un contrat de location à long terme et continuerait à être responsable de l'exploitation du domaine skiable avec 29 remontées mécaniques et 224 kilomètres de pistes.

Cependant, le prix d'achat fait encore l'objet de négociations. On ne sait pas non plus quel loyer sera demandé pour la location. Une chose est sûre: «Il doit couvrir les frais de financement», affirme Franz Gschwend. Il faudra aussi que ce rachat soit validé par les citoyens des trois communes. Une votation aura lieu fin octobre.