Chaque année, plusieurs centaines de milliers de Suisses changent de caisse maladie afin de pallier l'augmentation des coûts. Mais tous ne font pas les mêmes économies.

Robin Wegmüller

Fin septembre, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider présentera les nouvelles primes d'assurance maladie pour 2026. Ces dernières années, la question n'était pas de savoir si le marteau des primes allait frapper, mais plutôt de savoir à combien il allait s'élever.

Il y a 12 mois, la ministre avait dû expliquer la forte hausse de 6%, or cela ne va pas aller en s'arrangeant: pour les primes à venir, les experts s'attendent à une augmentation de 4% en moyenne.

Pour celles et ceux qui souffrent de cette facture mensuelle, changer de caisse peut être un moyen de souffler un peu. Chaque année, ils sont plusieurs centaines de milliers à le faire. Mais où se trouve le plus grand potentiel d'économies? Blick vous présente les résultats les plus intéressants du rapport sur les changements d'assurance 2025 de l'entreprise AXA. Ce dernier se base sur plus de 54'000 changements d'assurance de base de l'année dernière.

Dans quels cantons économise-t-on le plus?

Les plus grands économes viennent du canton de Genève: les personnes qui y ont changé de caisse ont réduit leur prime de 662 francs en moyenne. De manière générale, la Suisse romande est largement en tête. Suivent les assurés du Tessin avec 594 francs et ceux du canton de Vaud avec 553 francs d'économies en moyenne.

Les Alémaniques ont économisé en moyenne 428 francs en changeant de caisse maladie. Les personnes qui profitent le moins du changement de prime en 2025 sont celles du canton de Nidwald avec une moyenne de 318 francs par an, suivies de près par Appenzell Rhodes-Intérieures avec 326 francs et Obwald avec 332 francs. Mais selon AXA, cela pourrait aussi être lié au niveau globalement plus bas des primes dans ces cantons. Sur l'ensemble de la Suisse, les changements dans l'assurance de base obligatoire ont permis d'économiser 25 millions de francs au total.

Jeunes contre personnes âgées – qui économise le plus?

Les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans paient en principe une prime inférieure de 70% à celle de leurs aînés. Pourtant, ils sont obligés de nettement plus surveiller leur budget. Les jeunes femmes ont ainsi pu réduire leurs coûts de 659 francs lors d'un changement de caisse, les hommes du même âge de 645 francs. A titre de comparaison, les femmes âgées de 41 à 45 ans économisent en moyenne 506 francs, les hommes 469 francs.

Dans l'ensemble, la différence entre les sexes est minime. Après un changement, les femmes avaient en moyenne 460 francs de plus dans leur porte-monnaie que les hommes avec 454 francs.

Quelle est l'importance des économies réalisées sur plusieurs années?

Pour la première fois, le rapport d'AXA sur les changements d'assurance montre de combien les ménages suisses ont effectivement pu alléger leur budget au cours des trois dernières années. Les adultes qui ont optimisé de manière conséquente leur situation en matière d'assurance maladie à l'automne 2022, 2023 et 2024 se retrouvent aujourd'hui avec 1352 francs de plus en moyenne. Les jeunes de 19 à 25 ans ont pu récupérer 1093 francs, une famille de quatre personnes avec deux enfants mineurs même 3844 francs en moyenne.

Les données montrent également que le potentiel d’économie reste important. Même après trois années de changements systématiques dans l’assurance de base, les assurés peuvent encore alléger leur budget de plusieurs centaines de francs.