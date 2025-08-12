Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Nous aimerions tous avoir un peu plus d'argent sur notre compte d'épargne. C'est possible en changeant de caisse maladie. Une nouvelle étude montre combien vous auriez pu économiser en dix ans.

Changer de caisse maladie aurait pu vous faire gagner 38’000 francs en 10 ans

Changer de caisse maladie aurait pu vous faire gagner 38’000 francs en 10 ans

1/4 L'assurance maladie est obligatoire en Suisse. Photo: YourPhotoToday/PM

Milena Kälin

Quand avez-vous changé de caisse maladie pour la dernière fois? Est-ce que vous repoussez toujours cette décision? Il est peut-être temps d’y penser sérieusement, car le potentiel d’économies sur l’assurance de base est considérable, comme l’a montré une analyse du service de comparaison Comparis.

Un habitant de Lausanne par exemple pourrait économiser jusqu’à 37'889 francs en dix ans en passant du prestataire le plus cher au moins cher. A Zurich, ce montant atteint 35'861 francs, et à Bâle-Ville, 33'446 francs. Ces chiffres proviennent d’une étude menée par Comparis dans huit grandes villes suisses.

Il n’est pourtant pas nécessaire de changer chaque année pour atteindre de telles sommes. «C’est étonnant. Même sans changer de caisse chaque année, et sans que l’assureur choisi ait toujours été le moins cher sur la durée, on peut économiser l’équivalent d’une petite voiture», souligne Felix Schneuwly, expert chez Comparis.

Lausanne est le plus avantageux

En Suisse, un adulte dépense en moyenne 5390 francs par an pour son assurance de base, soit un peu plus de 7% du budget du ménage. Même sans modifier ni le modèle d’assurance ni la franchise, des économies sont possibles. C’est à Lausanne que le potentiel reste le plus élevé: en dix ans, un assuré aurait pu économiser 15'517 francs en passant de Visana à Assura, avec une franchise de 300 francs et le modèle AOS dit «libre choix du médecin».

Les habitantes et habitants de Lucerne disposent du potentiel le plus faible dans cette configuration, mais ils auraient tout de même pu économiser 3594 francs en dix ans. Ce scénario suppose un passage du modèle standard de Sanitas à Assura en 2015, avec une franchise minimale de 300 francs.

Un potentiel d'économies important

Environ la moitié des assurés en Suisse ont opté pour le modèle du médecin de famille. Même si le potentiel d'économies est moins important, elles sont toujours possibles. Selon Comparis, un changement de caisse dans ce modèle aurait permis d’économiser entre 5117 francs à Saint-Gall et 13'597 francs à Genève sur dix ans, avec la franchise minimale. Et avec la franchise maximale, les montants auraient été encore plus élevés.

Pour Felix Schneuwly, le constat est clair: «Celui qui est assuré auprès d’une des caisses les plus chères paie tout simplement trop.» Et cela reste vrai aujourd’hui.

A Zurich, par exemple, Visana propose actuellement l’offre la plus onéreuse avec le modèle de libre choix et une franchise de 300 francs. A l’inverse, le modèle HMO de Sympany-Vivao – proche du modèle du médecin de famille – avec une franchise de 2500 francs, revient bien moins cher.

Il vaut donc la peine d’envisager un changement de caisse à l’automne. Les assureurs doivent communiquer leurs nouvelles primes d’ici fin octobre. Vous aurez ensuite jusqu’à fin novembre pour résilier votre contrat et passer à une offre plus avantageuse.