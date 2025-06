Cette année encore, des centaines de milliers de Suisses ont changé de caisse maladie. Une analyse de Comparis montre quelles assurances en ont le plus profité et lesquelles ont le plus perdu au change.

1/5 Cette année encore, les primes d'assurance maladie ont massivement augmenté. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Robin Wegmüller

Le secteur suisse des assurances-maladies a un nouveau leader. Avec ses 1,529 millions d'assurés, Helsana détrône CSS et ses 1,47 millions de clients et devient ainsi la plus grande caisse en matière d’assurance de base. Le Groupe Mutuel et Swica suivent.

Ce chamboulement s'explique par un mouvement massif des assurés en début d'année. En effet, comme le révèle une analyse de Comparis, des centaines de milliers de Suisses ont une fois de plus changé de caisse maladie, dans l'espoir d'alléger leur facture de prime. Dans ce contexte, Helsana a su tirer son épingle du jeu, attirant 108'000 nouveaux assurés début 2025, en hausse de 7,6%.

Une caisse perd un client sur quatre

Concordia et le groupe Visana font également partie des gagnants, les deux compagnies ayant accueilli respectivement 41'242 et 40'500 nouveaux assurés. Dans le cas de Visana, la caisse-maladie Atupri, qui a fusionné avec le groupe bernois, n'est pas prise en compte.

Là où il y a des gagnants, d'autres se retrouvent dans le rouge. La caisse maladie CPT enregistre le plus grand recul nominal de la branche avec une perte de 77'435 assurés, en baisse de 16,5%. Le Groupe Mutuel, lu, a perdu 77'000 assurés (-7,2%).

En proportion, c’est Aquilana qui enregistre la plus lourde chute. Après une forte progression l’an dernier, la caisse maladie basée à Baden a perdu un quart de sa clientèle, soit 22'622 assurés, en début d'année. «Aquilana illustre parfaitement ce qu’il ne faut pas faire: attirer un grand nombre d’assurés avec des primes basses, puis les perdre l’année suivante à cause d’une forte hausse tarifaire», estime Felix Schneuwly, expert en caisses maladie chez Comparis.

Assura parvient à renverser la vapeur

Assura, de son côté, réussit son redressement. La caisse zurichoise, qui avait perdu l’an passé pas moins de 115’000 clients, enregistre désormais un gain de 17’000 assurés. «Après l’hémorragie des années précédentes, Assura a mis fin à sa descente aux enfers et retrouve une dynamique positive», analyse Felix Schneuwly. «L’exemple de cette ancienne caisse low-cost montre combien il faut de temps pour se repositionner avec des primes plus élevées et une meilleure qualité de service.»

L'exemple d'Assura le montre: les chiffres pour une seule année ne reflètent pas forcément la dynamique globale. Afin de disposer d'une meilleure vue d'ensemble Comparis a établi le tableau ci-dessous.

Comment les caisses maladie ont évolué