Assurance maladie: amis français, ouvrez les yeux!

Faut-il couper dans les dépenses de la Sécurité sociale en France. Vu de Suisse, le système de santé français reste en effet incroyablement généreux. Alors, on sabre ou pas? On en parle au comptoir de l'Helvetix Café, le podcast de Blick.

Les chiffres comme une guillotine. Ça y est, la France va devoir se serrer la ceinture. Enfin, c’est ce que leur demande François Bayrou, fragile Premier ministre centriste à la tête d’un gouvernement sans majorité à l’Assemblée nationale. 40 milliards d’euros au moins d’économies à réaliser, dans le projet de budget pour 2026, dont les grands axes seront dévoilés d’ici au 14 juillet. Soit 10% du montant total des dépenses publiques sous toutes les formes: celles de l’Etat, celles de la Sécurité sociale, celles des collectivités locales.

Sujet explosif

Un sujet est explosif. Parce que tous les Français y sont attachés, ce que l’on peut comprendre en Suisse: l’assurance maladie. Faut-il continuer de rembourser autant les soins en France, où un patient ne connaît même pas, lorsqu’il sort de l’hôpital, le montant de la prestation effectuée? Nos amis français râlent en permanence contre leur système de santé. Mais est-il aussi en déliquescence que ça? Au comptoir de l’Helvetix Café, le podcast de Blick qui raconte la France en version suisse, nous avons décidé d’en débattre.

15 milliards d’euros par an

Explosif oui. Car qui dit dépenses de santé, dit 15,4 milliards d’euros mis sur la table, chaque année, par la puissance publique. Quinze milliards, soit presque la moitié des économies budgétaires impératives, à réaliser en 2025! On connaît le débat sur le système de retraites, dont la réforme entrée en vigueur en avril 2024 est actuellement réexaminée par les partenaires sociaux. On sait combien le système de santé français est apparu fragile durant la crise du Covid-19, au point qu’une dizaine de patients ont été alors accueillis en Suisse. Tout semblait alors manquer: les masques, les équipements, les lits d’hôpitaux. Même le principal laboratoire français, Sanofi, n’a pas réussi à temps à accoucher d’un vaccin…



Les Français et leur santé, vu de Suisse. C’est le sujet de cet Helvetix Café à écouter sans modération.



