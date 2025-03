1/5 En France, la question de la réforme des retraites est de nouveau dans les mains des partenaires sociaux. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce serait une question tellement simple à poser: «Acceptez-vous le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans?» Vous imaginez la révolution? Enfin, les Français auraient directement le dernier mot sur un sujet qui les passionne, car il est au cœur de leur vie quotidienne et du modèle social tricolore. Un référendum sur la réforme du système de retraite par répartition, en vigueur en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’occasion d’un débat national, avec obligation maximale de pédagogie.

Ce serait si simple… et une très nette majorité de Français aimeraient que cette question leur soit posée. La preuve: tous les sondages confirment le même chiffre. Entre 60 et 80% des personnes interrogées, selon les sujets, souhaitent que davantage de référendums soient organisés en France. Il faudrait pour cela modifier la Constitution, et notamment son article 11, qui en définit les contours sous l’actuelle Ve République. Le record de voix favorables au référendum est, sans surprise, intervenu juste après les vœux du président Macron, ce 31 décembre 2024. Ce dernier a ouvert la porte à une, voire plusieurs consultations populaires. «En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants», a-t-il affirmé face à ses concitoyens. Alors, on vote?

Ce serait si simple… si les Français s’inspiraient davantage de la Suisse sur cette question des votations populaires. Logique que l’on aborde ce sujet au comptoir de l’Helvetix Café, notre podcast hebdomadaire consacré à la France, vue de l’autre côté des Alpes. Mais pourquoi priver les Français de cette possibilité de s’exprimer et de s’approprier des sujets décisifs pour leur avenir, comme la retraite, mais aussi (pourquoi pas) la question de possibles quotas migratoires, ou l’allocation d’une part bien plus importante du budget national à la défense. Sans parler du sujet qui revient ces temps-ci sur la table à la faveur de la guerre en Ukraine et des négociations entre Trump et Poutine: le retour possible d’un service militaire obligatoire (pour l’heure écarté).

Ecoutez ce nouvel épisode d’Helvetix Café, le podcast qui scrute la France autrement, avec son regard helvétique unique et acéré. Et faites-nous part de vos impressions et de vos commentaires. Avec Fabrice Le Quintrec, journaliste français passionné par les votations, et notre essayiste favori François Garçon, expert en relations franco-suisses.



Alors, ce référendum, on le défend ou pas?

Pour débattre: richard.werly@ringier.ch