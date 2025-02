Intelligence artificielle, Europe: Macron peut-il tenir tête à Trump?

1/5 Emmanuel Macron veut apparaître comme le leader de la riposte européenne en matière d'IA face aux Etats-Unis et à la Chine. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

La bataille est lancée. Et elle est déjà a priori perdue. Impossible pour l’Europe de rattraper l’avance engrangée par les Etats-Unis et la Chine en matière d’intelligence artificielle. L’ancien Premier ministre italien Mario Draghi a même parlé d’un «continent européen à l’agonie» dans son récent rapport sur le marché de l’UE. En lâchant un chiffre choc: 800 milliards d’euros d’investissements par an seraient indispensables pour que les 27 pays membres de l’Union rattrapent leur retard.

Un dirigeant refuse toutefois cette fatalité: Emmanuel Macron. C’est à lui que nous avons consacré ce nouvel épisode de l’Helvétix Café, le podcast de Blick qui, chaque semaine, regarde le pays d’Astérix en version helvétique. Et si le président français était enfin capable du meilleur, sur ce terrain de l’innovation qu’il affectionne? Est-il encore, aux yeux de ses compatriotes, le président d’une «Start-up nation» capable de se réinventer malgré son déficit public qui dérape toujours plus (5,4% du Produit intérieur brut anticipé pour 2025) et sa dette qui flirtera bientôt avec les 3500 milliards d’euros?



On en a parlé au comptoir du bistrot le plus suisse de Paris avec mes deux compères: l’essayiste franco-suisse François Garçon, expert des relations entre les deux pays et défenseur passionné du modèle helvétique, et Fabrice Le Quintrec, ancienne grande voix de Radio-France, à qui l’élection de Donald Trump ne déplaît pas.

D’accord, ce podcast est un peu dur pour Emmanuel Macron, dans la dernière ligne droite de son second quinquennat qui s’achèvera en mai 2027. Mais nous voulions nous poser la question, car lorsque se pose le sujet de la relation transatlantique, la voix de la France demeure écoutée. Il y a, bien sûr, le fantôme du Général de Gaulle dans le placard. Lui seul osa, en 1966, sortir son pays du commandement intégré de l’OTAN, et miser avec succès sur une dissuasion nucléaire nationale, plutôt que sur le parapluie atomique américain.



Alors, Macron face à Trump, ça peut marcher? Ou bien le match est-il plié? Ecoutez ce nouvel épisode d’Helvetix Café, vous ne serez pas déçus.



Santé!



