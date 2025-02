François Bayrou est-il le Premier ministre qui peut sauver la France endettée et socialement paralysée ? On en parle au comptoir de l'Helvetix Café, le podcast de Blick, avec François Garçon et Fabrice le Quintrec.

1/5 François Bayrou a été nommé Premier ministre le 13 décembre par Emmanuel Macron. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

François Bayrou est largement inconnu en Suisse. Qui connaît d’ailleurs, à l’étranger, ce politicien centriste expérimenté de 73 ans, nommé Premier ministre le 13 décembre par Emmanuel Macron?

Bayrou est maire de Pau (Pyrénées-Atlantiques) depuis 2014. On le connaît plutôt par ses racines provinciales, dans le Béarn, et par sa biographie du roi Henri IV, qui négocia la paix entre protestants et catholiques, via la promulgation de l’édit de Nantes en 1598…

A quoi ressemble la France dirigée par François Bayrou, attendu ce lundi 3 février à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de loi de finances pour 2025 toujours pas voté? Helvétix Café s’est saisi du sujet. Au comptoir du bistrot le plus suisse de Paris: l’essayiste François Garçon, spécialiste des relations franco-helvétiques et du «modèle suisse», et le journaliste Fabrice le Quintrec qui officia longtemps à Radio-France. Le premier regarde la France avec la curiosité détachée, empreinte de lassitude, de l’observateur helvète. Le second connaît par cœur les mœurs politiques tricolores.

Conversation passionnée

Entre les deux: une conversation passionnée pour essayer de cerner le pays de Bayrou, ce dirigeant centriste proeuropéen dont les médias saluent surtout, depuis sa nomination, sa capacité à semer «le flou» pour ne fâcher personne.

Budget, vision, réformes: pourquoi Bayrou et Macron sont dans le mur. Pour nos deux compères de l’Helvétix Café, impossible de ne pas dresser un tel constat. Le pays est bloqué. Les institutions de la République sont paralysées depuis la dissolution hasardeuse de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin 2024. Le gouvernement ne peut toujours pas compter sur une majorité de députés pour voter son budget, ce qui oblige François Bayrou à dégainer le fameux article 49.3 qui permet l’adoption d’un texte législatif sans vote. Il devrait même y recourir deux fois ce lundi, sur le budget de l'Etat et la première partie du budget de la Sécurité sociale.

Alors, on se désole? On se dit que la France, pour un bon moment, se retrouve hors du coup? Ou bien l’on essaie de croire aux vertus politiques de François Bayrou, défenseur de la réconciliation et du compromis, deux mots qui résonnent bien en Suisse? Retrouvez-vous autour des micros posés sur le comptoir de l’Helvétix Café, le seul podcast qui décrypte le pays d’Astérix en version helvétique.