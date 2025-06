1/4 François Bayrou a promis, comme chef du gouvernement français, de proposer des pistes pour réduire le déficit public et la dette. Photo: AFP

Les finances de la France sont un inépuisable sujet de débat. Logique, dès lors, qu’elles reviennent régulièrement dans nos conversations au comptoir de l’Helvétix Café, le podcast de Blick qui chronique le pays d’Astérix, façon suisse.

Ecouter ce podcast, c’est d’abord essayer de comprendre comment la République en est arrivée là, alors que le mur budgétaire et politique se rapproche de plus en plus pour le premier ministre François Bayrou. Jugez plutôt: ce dernier a promis des propositions pour réduire la dépense publique avant le 14 juillet. Il ne lui reste donc plus qu’un mois pour concrétiser cette promesse et dire comment son gouvernement compte s’y prendre.

Vent debout contre les coupes

Sans surprise, tous les ministères sont vent debout contre des coupes budgétaires. Et l’un d’entre eux, le ministère de la Défense, est déjà assuré d’une nette augmentation de sa dotation pour atteindre le chiffre promis par la France à Donald Trump: au moins 3,5% du PIB seront, en 2026, consacrés aux armées!

Comment dépenser moins? Impossible, à écouter les commentateurs. L’économiste Henri Sterdyniak propose dès lors une augmentation des recettes. Mais là aussi, y parvenir ressemble, pour reprendre les propres mots de François Bayrou, à l’ascension de l'Himalaya. «Face à l’ampleur du déficit public (5,4% en 2025), le gouvernement sera contraint d’accepter de réaugmenter les impôts, notamment sur les grandes entreprises et les plus riches et de réduire les exonérations inconsidérées de cotisations sociales».

Tournant insuffisant

«C’est un tournant. Mais un tournant insuffisant et amputé. Les mesures fiscales de rééquilibrages annoncées sont à la fois insuffisantes et temporaires», prévient-il.

A Helvétix Café, notre avis est plus catégorique: la France de 2025 est bel et bien incapable de dépenser moins, et c’est inquiétant. L’effort budgétaire nécessaire de 40 milliards d’euros en 2026, pour ramener à tout prix le déficit public à 4,6% du PIB en 2026, paraît déjà irréel. A Paris, le feu d’artifice du 14 juillet, jour de fête nationale, pourrait bien mettre le feu au ministère des Finances!



