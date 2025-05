Tout savoir sur ce panier percé financier qu'est la France

1/5 La manifestation du 1er mai a de nouveau été l'occasion pour le syndicat CGT de dénoncer les coupes dans les dépenses publiques. Photo: AFP

La France dépense trop. Notre voisin vit au-dessus de ses moyens. Ce n’est pas Blick qui l’affirme: ce sont les chiffres qui le disent, année après année. L’aggravation de la dette publique française, supérieure à 3300 milliards d’euros (avec une charge d’intérêts à rembourser de 60 milliards par an) en apporte la preuve. Idem pour le déficit public, anticipé à 5,4% pour 2025. Pour mémoire, aucun budget français n’a été excédentaire depuis 1974. Soit plus de 50 ans!

Mais pourquoi la France dépense tant, alors que les sondages témoignent en permanence de la colère de ses concitoyens, face à la dégradation des services publics, aux déserts médicaux dans les régions rurales, et à la fermeture en cascade de commerces dans les villes moyennes? Où va l’argent? Est-il bien utilisé? Que penser des six millions de fonctionnaires qui représentent 1/5e de la population active, ou des dépenses des collectivités locales (communes, régions, départements) qui ont encore progressé de 2,5% entre 2023 et 2024, autre record préoccupant depuis dix ans?

Devant leurs responsabilités

C’est cette France-là que le Premier ministre François Bayrou veut mettre devant ses responsabilités avec son projet de référendum présenté dans «Le Journal du Dimanche». Une raison de plus d’écouter cet épisode d’Helvetix Café, le podcast de Blick qui, chaque semaine, raconte la France en version suisse.

Où va l’argent?

Oui, où va l’argent? Et pourquoi il n’est jamais possible, en France, de dépenser moins? Peut-on encore faire confiance aux politiques français dans ce domaine, à droite comme à gauche?

Un épisode décapant, riche d’enseignements et surtout riche de leçons et de comparaison avec la Suisse. Oui, vu d’Helvétie, la France est un panier percé. On vous explique pourquoi. Mieux: on vous dit tout!