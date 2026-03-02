Dertour Suisse suspend tous les départs vers 12 pays du Moyen-Orient, dont Oman et les Emirats, face à l'escalade militaire. Les clients sur place sont assistés et suivis pour leur retour.

Des touristes suisses bloqués aux Emirats et à Oman

ATS Agence télégraphique suisse

L'agence de voyages Dertour Suisse fait savoir lundi que des clients se trouvent aux Emirats arabes unis ainsi qu'à Oman. Elle suspend tous les nouveaux départs vers plusieurs pays du Moyen-Orient jusqu'à mardi.

Voyages suspendus

La filiale helvétique de l'opérateur allemand, qui a racheté Hotelplan l'an passé, indique suspendre les voyages vers Israël et les Territoires palestiniens, le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Bahreïn, le Koweït, l'Oman, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Yémen «en raison de l'adaptation des conseils aux voyageurs du DFAE (Département fédéral des affaires étrangères) ainsi que de l'escalade militaire dans la région», selon un communiqué paru lundi.

Les voyageurs «actuellement sur place sont étroitement accompagnés, informés en continu et activement soutenus dans l'organisation de leur voyage de retour.»

Dertour Suisse ajoute que «la situation sécuritaire au Moyen-Orient demeure volatile et susceptible d'évoluer à court terme. Dans le contexte de l'escalade militaire, le DFAE déconseille désormais les voyages touristiques et non urgents, notamment vers Oman et les Emirats arabes unis. Par ailleurs, d'importantes restrictions du trafic aérien sont à prévoir dans la région, en particulier des fermetures temporaires de l'espace aérien ainsi que des retards et annulations de vols.» Plusieurs compagnies, notamment Lufthansa et Swiss, on effectivement suspendu des liaisons aériennes.

«Suivis en continu»

Les clients de l'agence qui «se trouvent aux Emirats arabes unis ainsi qu'à Oman» sont «suivis en continu et informés de manière proactive de l'évolution de la situation». Elle précise qu'«aucun de nos clients ne séjourne actuellement dans les autres pays concernés.»

Tous les voyages avec arrivée jusqu'au 3 mars inclus vers les destinations concernées sont annulés. Pour les voyages à forfait, Dertour Suisse prend en charge les frais d'annulation. Pour les réservations «hôtel seul», les éventuels frais d'annulation hôteliers sont couverts. Pour les réservations de vols seuls, les conditions respectives des compagnies aériennes s'appliquent. Une nouvelle évaluation de la situation aura lieu dans la journée pour les départs à partir du 4 mars.