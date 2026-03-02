DE
FR

De nombreux voyages annulés
Des touristes suisses bloqués aux Emirats et à Oman

Dertour Suisse suspend tous les départs vers 12 pays du Moyen-Orient, dont Oman et les Emirats, face à l'escalade militaire. Les clients sur place sont assistés et suivis pour leur retour.
Publié: 11:13 heures
|
Dernière mise à jour: 11:17 heures
1/2
L'aéroport de Dubai fait partie des infrastructures touchées par la riposte iranienne aux frappes américano-israéliennes. (archive)
Photo: Altaf Qadri
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'agence de voyages Dertour Suisse fait savoir lundi que des clients se trouvent aux Emirats arabes unis ainsi qu'à Oman. Elle suspend tous les nouveaux départs vers plusieurs pays du Moyen-Orient jusqu'à mardi.

Voyages suspendus

La filiale helvétique de l'opérateur allemand, qui a racheté Hotelplan l'an passé, indique suspendre les voyages vers Israël et les Territoires palestiniens, le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Bahreïn, le Koweït, l'Oman, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Yémen «en raison de l'adaptation des conseils aux voyageurs du DFAE (Département fédéral des affaires étrangères) ainsi que de l'escalade militaire dans la région», selon un communiqué paru lundi.

Les voyageurs «actuellement sur place sont étroitement accompagnés, informés en continu et activement soutenus dans l'organisation de leur voyage de retour.»

A lire aussi
Plusieurs stars du tennis sont coincées au Proche-Orient
Holger Rune a eu «très peur»
Plusieurs stars du tennis sont coincées au Proche-Orient
La Bourse suisse ouvre dans le rouge, bousculée par les frappes au Moyen-Orient
Hausse des prix du carburant
La Bourse suisse dans le rouge, bousculée par les frappes au Moyen-Orient

Dertour Suisse ajoute que «la situation sécuritaire au Moyen-Orient demeure volatile et susceptible d'évoluer à court terme. Dans le contexte de l'escalade militaire, le DFAE déconseille désormais les voyages touristiques et non urgents, notamment vers Oman et les Emirats arabes unis. Par ailleurs, d'importantes restrictions du trafic aérien sont à prévoir dans la région, en particulier des fermetures temporaires de l'espace aérien ainsi que des retards et annulations de vols.» Plusieurs compagnies, notamment Lufthansa et Swiss, on effectivement suspendu des liaisons aériennes.

«Suivis en continu»

Les clients de l'agence qui «se trouvent aux Emirats arabes unis ainsi qu'à Oman» sont «suivis en continu et informés de manière proactive de l'évolution de la situation». Elle précise qu'«aucun de nos clients ne séjourne actuellement dans les autres pays concernés.»

Tous les voyages avec arrivée jusqu'au 3 mars inclus vers les destinations concernées sont annulés. Pour les voyages à forfait, Dertour Suisse prend en charge les frais d'annulation. Pour les réservations «hôtel seul», les éventuels frais d'annulation hôteliers sont couverts. Pour les réservations de vols seuls, les conditions respectives des compagnies aériennes s'appliquent. Une nouvelle évaluation de la situation aura lieu dans la journée pour les départs à partir du 4 mars.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus