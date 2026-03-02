DE
FR

Hausse des prix du carburant
La Bourse suisse ouvre dans le rouge, bousculée par les frappes au Moyen-Orient

La Bourse suisse ouvre dans le rouge ce lundi, perdant 1,5% dès l'ouverture après l'attaque des Etats-Unis et Israël contre l'Iran. L'indice SMI chute à 13'773 points, effaçant plus de 240 points en quelques heures.
Publié: 10:46 heures
1/2
L’attaque des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran secoue les marchés et la Suisse n’est pas épargnée.
Photo: keystone-sda.ch
Etienne Daman, Nathalie Benn, AFP

L’attaque lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran secoue les marchés financiers mondiaux. Et la Suisse n’y échappe pas. Dès l’ouverture ce lundi, la Bourse suisse plonge. L’indice phare Swiss Market Index (SMI) cède 1,5% et retombe à 13'773 points. Vendredi, à la clôture, il évoluait encore à 14'014 points. En quelques heures, la nervosité des investisseurs a effacé plus de 240 points. 

Les marchés boursiers européens reculaient de manière générale à l'ouverture de la séance, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. Vers 9h05, heure suisse, dans les premiers échanges, Paris perdait 1,96%, Francfort 1,99%, Milan 2,13% et Londres 0,55%.

La tendance est similaire outre-Atlantique. A la New York Stock Exchange, qui ouvre à 14h30 heure suisse, les contrats à terme laissent présager un début de séance difficile.

A lire aussi
Crash au Koweït de plusieurs avions de combat américains
Avec vidéo
Au moins un F-15 abattu
Crash au Koweït de plusieurs avions de combat américains
Dans les abris de Tel Aviv, ces Israéliens veulent en finir
Taper l'Iran sans retenue
Dans les abris de Tel Aviv, ces Israéliens veulent en finir

La fin de semaine dernière donnait déjà le ton. Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1,1%, tandis que le S&P 500 a perdu 0,4%. L’incertitude géopolitique pèse lourdement sur le moral des investisseurs.

Le Moyen-Orient déjà sous pression

Les places boursières du Moyen-Orient, ouvertes dimanche, ont toutes terminé dans le rouge. En Arabie saoudite, l’indice principal a reculé de 2%. Même baisse à Oman. En Jordanie, la perte atteint 1,6%, et à Bahreïn environ 1%. La chute la plus marquée est observée en Egypte, où l’indice vedette a plongé de 2,5%.

Dans un climat aussi tendu, les marchés réagissent d’abord à la peur. Reste à savoir si cette correction restera passagère ou si le conflit entraînera une onde de choc plus durable sur les Bourses mondiales.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus