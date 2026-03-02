La Bourse suisse ouvre dans le rouge ce lundi, perdant 1,5% dès l'ouverture après l'attaque des Etats-Unis et Israël contre l'Iran. L'indice SMI chute à 13'773 points, effaçant plus de 240 points en quelques heures.

La Bourse suisse ouvre dans le rouge, bousculée par les frappes au Moyen-Orient

Etienne Daman, Nathalie Benn, AFP

L’attaque lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran secoue les marchés financiers mondiaux. Et la Suisse n’y échappe pas. Dès l’ouverture ce lundi, la Bourse suisse plonge. L’indice phare Swiss Market Index (SMI) cède 1,5% et retombe à 13'773 points. Vendredi, à la clôture, il évoluait encore à 14'014 points. En quelques heures, la nervosité des investisseurs a effacé plus de 240 points.

Les marchés boursiers européens reculaient de manière générale à l'ouverture de la séance, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. Vers 9h05, heure suisse, dans les premiers échanges, Paris perdait 1,96%, Francfort 1,99%, Milan 2,13% et Londres 0,55%.

La tendance est similaire outre-Atlantique. A la New York Stock Exchange, qui ouvre à 14h30 heure suisse, les contrats à terme laissent présager un début de séance difficile.

La fin de semaine dernière donnait déjà le ton. Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1,1%, tandis que le S&P 500 a perdu 0,4%. L’incertitude géopolitique pèse lourdement sur le moral des investisseurs.

Le Moyen-Orient déjà sous pression

Les places boursières du Moyen-Orient, ouvertes dimanche, ont toutes terminé dans le rouge. En Arabie saoudite, l’indice principal a reculé de 2%. Même baisse à Oman. En Jordanie, la perte atteint 1,6%, et à Bahreïn environ 1%. La chute la plus marquée est observée en Egypte, où l’indice vedette a plongé de 2,5%.

Dans un climat aussi tendu, les marchés réagissent d’abord à la peur. Reste à savoir si cette correction restera passagère ou si le conflit entraînera une onde de choc plus durable sur les Bourses mondiales.