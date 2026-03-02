Des avions de combat américains se sont écrasés lundi au Koweït, au troisième jour des frappes au Moyen-Orient. Les équipages, évacués et hospitalisés, sont dans un état stable, selon le ministère de la Défense.

Crash au Koweït de plusieurs avions de combat américains

AFP Agence France-Presse

Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït lundi matin mais les équipages ont survécu, a annoncé le ministère koweïtien de la Défense, au troisième jour de frappes iraniennes contre des pays du Golfe.

«Les autorités compétentes ont immédiatement lancé les opérations de recherche et de sauvetage, et procédé à l'évacuation des équipages et à leur transfert vers l'hôpital», a rapporté le porte-parole du ministère, en précisant que le personnel qui était à bord était dans un état «stable». La cause de l'incident n'a pas été précisée.

Les Etats-Unis ont mobilisé une flotte aérienne d'envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions furtifs F-35 Lightning, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.