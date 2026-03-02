DE
FR
Un chasseur F-15 américain s'écrase au Koweït
0:18
La vidéo du crash:Un chasseur F-15 américain s'écrase au Koweït

Au moins un F-15 abattu
Crash au Koweït de plusieurs avions de combat américains

Des avions de combat américains se sont écrasés lundi au Koweït, au troisième jour des frappes au Moyen-Orient. Les équipages, évacués et hospitalisés, sont dans un état stable, selon le ministère de la Défense.
Publié: 09:21 heures
|
Dernière mise à jour: 09:31 heures
1/2
Des images montrent le crash d'un F-15 à l'ouest d'Al Jahra, au Koweït.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït lundi matin mais les équipages ont survécu, a annoncé le ministère koweïtien de la Défense, au troisième jour de frappes iraniennes contre des pays du Golfe.

«Les autorités compétentes ont immédiatement lancé les opérations de recherche et de sauvetage, et procédé à l'évacuation des équipages et à leur transfert vers l'hôpital», a rapporté le porte-parole du ministère, en précisant que le personnel qui était à bord était dans un état «stable». La cause de l'incident n'a pas été précisée.

Les Etats-Unis ont mobilisé une flotte aérienne d'envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions furtifs F-35 Lightning, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus