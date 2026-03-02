Plusieurs stars du tennis sont coincées au Proche-Orient

L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs pays du Proche-Orient, où le trafic aérien est pratiquement à l'arrêt. Plusieurs joueurs de tennis sont concernés et sont bloqués à Dubaï ou au Qatar.

Cédric Heeb

Le Proche-Orient est en état de guerre depuis samedi matin. Les Etats-Unis et Israël ont mené des attaques conjointes en Iran, tuant le dirigeant Ali Khamenei. En représailles, l'Iran a lancé des bombes sur Israël et diverses bases américaines dans la région - dont Dubaï.

Le trafic aérien a alors été paralysé et tous les vols ont été annulés. Plusieurs joueurs de tennis professionnels qui ont participé la semaine dernière au tournoi ATP 500 dans la métropole des Émirats arabes unis sont également concernés. «La situation est extraordinaire», rapporte par exemple l'actuel numéro 11 mondial Daniil Medvedev.

Le Russe, qui a pu remporter le tournoi parce que son adversaire en finale, Tallon Griekspoor, ne s'est pas présenté, se porte toutefois bien. «Personne ne sait quand il sera possible de partir. Cela peut être imminent ou prendre encore beaucoup de temps».

Holger Rune en proie à une «grande peur»

Tallon Griekspoor fait également partie des joueurs bloqués à Dubaï. Tout comme le compatriote de Daniil Medvedev, Andrey Rublev. Ils devraient tous se rendre en Californie cette semaine, où le premier tournoi Masters de l'année est prévu à Indian Wells.

Holger Rune devait partir dimanche matin de Doha (Qatar) pour Los Angeles. Le Danois est encore en rééducation après sa rupture du tendon d'Achille et s'est fait soigner à Doha. «Nous sommes en sécurité», a annoncé le jeune homme de 22 ans samedi après-midi sur ses réseaux sociaux.

Dimanche, sa mère Aneke Rune a raconté à la chaîne danoise TV 2 Sport qu'elle avait passé une «nuit sauvage»: «Nous n'avons pas beaucoup dormi. La nuit, tout semble encore plus brutal, avec les boules de feu dans le ciel et les impacts répétés». Son fils a eu «très peur»: «Les médias nous inondent de nouvelles brutales et d'images d'attaques autour de nous». Eux aussi ne savent pas quand ils pourront partir.

Deux stars ont attrapé des vols de dernière minute

D'autres stars du tennis y sont parvenues à la dernière minute. Le Canadien Félix Auger-Aliassime a réussi à attraper un des derniers vols au départ de Dubaï, comme l'a confirmé son agent Olivier van Lindonk au journal «The Gazette». Le jeune homme de 25 ans serait déjà à Indian Wells.

Alexander Bublik a également pris un vol avant la fermeture de l'espace aérien. Sur son canal Telegram, le Kazakh écrit: «Nous avons quitté Dubaï en nous disant: 'Si Dieu le veut, le vol sera tranquille'. Nous venions de sortir de l'espace aérien iranien quand j'ai vérifié les informations et vu ce qui s'était passé».