DE
FR

Des défis trop importants
Avis aux fêtards: le Caprices festival n'aura plus lieu à Crans-Montana

Après deux décennies à Crans-Montana, le Caprices Festival s'installe à Gstaad. Ce déménagement répond aux défis météorologiques et logistiques, promettant une meilleure expérience pour les amateurs d'électro et de ski.
Publié: 11:28 heures
Le Caprices festival quitte Crans-Montana pour aller se loger dans la station de Gstaad.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Les cimes valaisannes de Crans-Montana ne vibreront plus au rythme des basses. Après vingt ans à marquer la fermeture de la saison de ski, le Caprices Festival, dédié à l’électro, déménage vers l’Oberland bernois. A Gstaad précisément, selon les informations obtenues par la RTS ce jeudi 27 novembre.

Ce changement, motivé par des considérations logistiques et climatiques, marque un tournant pour ce rendez-vous d’amateurs de neige et de musique. Le Caprices Festival avait attiré plus de 30’000 visiteurs lors de sa dernière édition au printemps.

Le défi de la météo

Malgré ce succès retentissant, des contraintes importantes ont agité les dernières éditions, notamment à cause de son emplacement à plus de 2200 mètres d’altitude. Comme l’explique Maxime Léonard, fondateur et directeur du festival, dans La Matinale de la RTS, la météo capricieuse fait régulièrement craindre des annulations.

A lire sur le ski
Des stations de ski romandes ouvrent déjà ce week-end!
Avec vidéo
Enneigement exceptionnel
Des stations de ski romandes ouvrent déjà ce week-end!
Certaines stations de ski se prendront la pluie ce weekend
Plus d'un mètre dans les Alpes
Un paquet de neige dans les stations, mais une ombre plane sur le week-end

Les contraintes des remontées mécaniques ont aussi entaché les quatre dernières éditions. Les réglementations sur les transports étant très strictes obligent les cabines à rouler lentement, ce qui provoque d’importantes files d’attente pour les clients, précise Maxime Léonard. Ces obstacles ont conduit les organisateurs à envisager une nouvelle destination pour garantir une meilleure expérience aux fêtards.

Gstaad, la solution

Gstaad a été choisie comme solution pour accueillir le festival. Quatre scènes seront disponibles, situées principalement au sommet des pistes, avec des activités prévues de jour comme de nuit. Pour la station, cette arrivée est une parfaite opportunité d’élargir son offre touristique. Le festival permettra de prolonger l’hiver, souligne Ariane Ludwig-Meichtry, responsable Marketing & Ventes, lors d’une interview au micro de la RTS.

A Crans-Montana, l’annonce est accueillie avec optimisme. Soyez rassurés, l’événement ne disparaîtra pas complètement, mais reviendra dans un format plus léger en juin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus