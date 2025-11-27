Après deux décennies à Crans-Montana, le Caprices Festival s'installe à Gstaad. Ce déménagement répond aux défis météorologiques et logistiques, promettant une meilleure expérience pour les amateurs d'électro et de ski.

Avis aux fêtards: le Caprices festival n'aura plus lieu à Crans-Montana

Avis aux fêtards: le Caprices festival n'aura plus lieu à Crans-Montana

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Les cimes valaisannes de Crans-Montana ne vibreront plus au rythme des basses. Après vingt ans à marquer la fermeture de la saison de ski, le Caprices Festival, dédié à l’électro, déménage vers l’Oberland bernois. A Gstaad précisément, selon les informations obtenues par la RTS ce jeudi 27 novembre.

Ce changement, motivé par des considérations logistiques et climatiques, marque un tournant pour ce rendez-vous d’amateurs de neige et de musique. Le Caprices Festival avait attiré plus de 30’000 visiteurs lors de sa dernière édition au printemps.

Le défi de la météo

Malgré ce succès retentissant, des contraintes importantes ont agité les dernières éditions, notamment à cause de son emplacement à plus de 2200 mètres d’altitude. Comme l’explique Maxime Léonard, fondateur et directeur du festival, dans La Matinale de la RTS, la météo capricieuse fait régulièrement craindre des annulations.

Les contraintes des remontées mécaniques ont aussi entaché les quatre dernières éditions. Les réglementations sur les transports étant très strictes obligent les cabines à rouler lentement, ce qui provoque d’importantes files d’attente pour les clients, précise Maxime Léonard. Ces obstacles ont conduit les organisateurs à envisager une nouvelle destination pour garantir une meilleure expérience aux fêtards.

Gstaad, la solution

Gstaad a été choisie comme solution pour accueillir le festival. Quatre scènes seront disponibles, situées principalement au sommet des pistes, avec des activités prévues de jour comme de nuit. Pour la station, cette arrivée est une parfaite opportunité d’élargir son offre touristique. Le festival permettra de prolonger l’hiver, souligne Ariane Ludwig-Meichtry, responsable Marketing & Ventes, lors d’une interview au micro de la RTS.

A Crans-Montana, l’annonce est accueillie avec optimisme. Soyez rassurés, l’événement ne disparaîtra pas complètement, mais reviendra dans un format plus léger en juin.